Нобелевский лауреат предупредил об опасности стейблкоинов

Экономист подчеркнул: несмотря на восприятие стейблкоинов как безопасного вложения, они могут привести к убыткам и потребовать государственного вмешательства. Тироль указал на риск снижения популярности обеспечения такими токенами, если доходность государственных облигаций останется низкой или отрицательной. Это может заставить эмитентов искать более доходные, но более рискованные активы, увеличивая вероятность обесценивания резервов и оттока средств. В результате стейблкоины перестанут быть надёжно привязаны к валютам, что может привести к падению их стоимости.