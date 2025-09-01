Нобелевский лауреат предупредил об опасности стейблкоинов

Нобелевский лауреат по экономике Жан Тироль в интервью Financial Times выразил серьезную обеспокоенность отсутствием надзора за стейблкоинами. По его мнению, цифровые токены, такие как Tether и Circle, несмотря на их привязку к реальным активам, несут риски массового изъятия средств вкладчиками при сомнениях в базовых резервах.
Тироль отметил, что после принятия закона в США, разрешающего банкам выпуск собственных цифровых активов, стейблкоины, обеспеченные государственными облигациями, стали еще более востребованными. Глобальный объем операций с такими инструментами превышает 280 миллиардов долларов, и администрация президента США активно продвигает их интеграцию в традиционные финансы.
Экономист подчеркнул: несмотря на восприятие стейблкоинов как безопасного вложения, они могут привести к убыткам и потребовать государственного вмешательства. Тироль указал на риск снижения популярности обеспечения такими токенами, если доходность государственных облигаций останется низкой или отрицательной. Это может заставить эмитентов искать более доходные, но более рискованные активы, увеличивая вероятность обесценивания резервов и оттока средств. В результате стейблкоины перестанут быть надёжно привязаны к валютам, что может привести к падению их стоимости.
Тироль считает, что эти риски можно снизить эффективной работой регуляторов, однако сомневается в её реализации из-за кадрового дефицита и возможной личной заинтересованности представителей администрации США в развитии криптовалютного рынка. Президент США и его семья, по данным СМИ, поддерживают ряд криптокомпаний, включая эмитента стейблкоина USD1.
Ранее Европейский центральный банк выразил тревогу ростом числа стейблкоинов, привязанных к доллару, опасаясь влияния на монетарную политику региона. Банк международных расчётов также усомнился в пригодности этих токенов в качестве полноценной формы денег.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».