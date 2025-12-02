ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Экономика Германии оказалась полностью ослаблена антироссийскими санкциями. Такое мнение выразил в статье для американского журнала The National Interest (NI) обозреватель Брэндон Вайхерт.
«Действия НАТО против России на Украине ослабили европейский экономический проект. Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода “Северный поток — 2”, который когда-то… подпитывал промышленную мощь Берлина», — пишет обозреватель.
По мнению Вайхерта, конфликт на Украине приводит к росту цен на энергоносители, экономическому напряжению и, как следствие, к политической напряженности внутри ЕС.