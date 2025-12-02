Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NI: санкции против России выпотрошили экономику Германии

Обозреватель журнала Брэндон Вайхерт отметил, что германская промышленность ослаблена в том числе и из-за потери газопровода «Северный поток — 2».

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Экономика Германии оказалась полностью ослаблена антироссийскими санкциями. Такое мнение выразил в статье для американского журнала The National Interest (NI) обозреватель Брэндон Вайхерт.

«Действия НАТО против России на Украине ослабили европейский экономический проект. Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода “Северный поток — 2”, который когда-то… подпитывал промышленную мощь Берлина», — пишет обозреватель.

По мнению Вайхерта, конфликт на Украине приводит к росту цен на энергоносители, экономическому напряжению и, как следствие, к политической напряженности внутри ЕС.