«Действия НАТО против России на Украине ослабили европейский экономический проект. Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода “Северный поток — 2”, который когда-то… подпитывал промышленную мощь Берлина», — пишет обозреватель.