Неспящий режим: инвесторы из США готовы вернуться на российский рынок

Внимание американских инвесторов приковано к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Многие из них ожидают прогресса, который позволит им вернуться на российский рынок. Прежде всего, речь идет о компаниях, связанных с авиацией, хай-тек-сектором, энергооборудованием, а также косметикой, заявил «Известиям» глава торговой палаты США в РФ Роберт Эйджи. Американский бизнес ждет отмены санкций и возобновления прямого авиасообщения между странами. Шанс на снятие ограничений, хотя бы частичное, есть. Однако это потребует одобрения конгресса, а сейчас против сближения с РФ выступают не только демократы, но и часть республиканцев. Что изменится после 15 августа — в материале «Известий».