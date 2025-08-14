Неспящий режим: инвесторы из США готовы вернуться на российский рынок

Внимание американских инвесторов приковано к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Многие из них ожидают прогресса, который позволит им вернуться на российский рынок. Прежде всего, речь идет о компаниях, связанных с авиацией, хай-тек-сектором, энергооборудованием, а также косметикой, заявил «Известиям» глава торговой палаты США в РФ Роберт Эйджи. Американский бизнес ждет отмены санкций и возобновления прямого авиасообщения между странами. Шанс на снятие ограничений, хотя бы частичное, есть. Однако это потребует одобрения конгресса, а сейчас против сближения с РФ выступают не только демократы, но и часть республиканцев. Что изменится после 15 августа — в материале «Известий».
Американский бизнес ждет итогов встречи Путина и Трампа
От предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, безусловно, ожидают прогресса в разрешении украинского кризиса. Прекращение боевых действий и выход на путь к мирному урегулированию могут открыть дорогу к нормализации экономических связей между Москвой и Вашингтоном.
— Ожидаем продвижения в сторону мирного урегулирования конфликта, — заявил «Известиям» глава Американской торговой палаты в РФ (AmСham) Роберт Эйджи. — По данным нашего регулярного опроса AmCham Pulse Survey, четыре года назад 70% американских компаний считали российский рынок стратегическим, но без продвижения вопроса мирного урегулирования, к сожалению, этими возможностями никто не может воспользоваться. Именно как бизнес мы очень приветствуем, что встреча состоится, и очень надеемся, что будут улучшения в сторону урегулирования.
Американский бизнес потерял свыше $300 млрд из-за ухода из России. Основные убытки пришлись на IT и медиа ($123 млрд), потребительский сектор и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовые компании — $71 млрд, промышленность не досчиталась $26 млрд, энергетика — $10 млрд, проанализировали в Российском фонде прямых инвестиций. Хотя стоит отметить, что большинство американских компаний продолжают работать в России, говорит Роберт Эйджи.
— Ушли только те, кто не мог здесь физически работать из-за санкций США и ЕС. Именно эти компании особенно ждут мирного урегулирования как первого шага и очень надеются, что вторым шагом будет снятие санкций, — добавил глава AmСham. — Сейчас инвестировать американским компаниям нельзя. Но, как я уже сказал, те, кто вынужден был уйти из-за невозможности работать на российском рынке из-за санкций, конечно, хотели бы вернуться к этой работе. Это авиационная отрасль, хай-тек-сектор, сектор энергетического оборудования, косметики.
Особенно перспективным направлением может стать авиация, учитывая тот факт, что российские и американские представители в этом году на двусторонних переговорах в Стамбуле уже затрагивали тему возобновления прямых рейсов. Ранее сообщалось, что их могут запустить до конца 2025 года.
— Конечно, мы бы этого хотели (запуска прямых рейсов. — «Известия»). Это в интересах как обычных людей, так и бизнеса. Но более приоритетен вопрос безопасности полетов и снятия санкций на покупку самолетов и запчастей, — отметил Роберт Эйджи.
Справка «Известий»
12 февраля состоялся первый телефонный разговор Путина и Трампа, после чего делегации России и США дважды встретились в Саудовской Аравии. В Стамбуле же прошло несколько раундов технических консультаций по нормализации двусторонних отношений.
Перспективные проекты РФ и США
Пока не известно, примут ли американские компании участие в предстоящем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке
У РФ и США есть хорошие перспективы возобновить сотрудничество в энергетической сфере. При этом начать можно было бы в Арктике. Специалист по международному коммерческому праву Джеймс Тидмарш утверждает, что в регионе сконцентрированы 13% мировых неразведанных запасов нефти и 30% неразведанных запасов газа. При этом, по его словам, в 2011 году РФ и США заключили соглашение о разведке и бурении в российской Арктике, но партнерство приостановили в 2014-м после вхождения Крыма в состав РФ.
Кроме того, в феврале Владимир Путин заявил о готовности к сотрудничеству с США в проектах по добыче редкоземельных металлов на территории России. Надо понимать, что взаимодействие Москвы и Вашингтона даже в нынешних условиях не сведено к нулю. РФ экспортирует в США ядерное топливо (обогащенный уран, плутоний), палладий, удобрения. В СМИ писали, что поставки российского карбамида (мочевины) выросли в два раза на фоне введения Трампом 10-процентных пошлин против большинства стран мира.
Cпецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков также ранее отметил потенциал для сотрудничества, к примеру — между Якутией и Аляской, в масштабных природоохранных и терраформирующих проектах. Возможно, встреча Путина и Трампа в Анкоридже 15 августа вдохнет потенциал и в другие «арктические проекты».
По мнению некоторых экспертов, РФ и США могли бы договориться о строительстве тоннеля под Беринговым проливом, способного соединить Евразию и Северную Америку. Он способствовал бы разработке богатых ресурсов Сибири и Дальнего Востока, где находятся крупнейшие месторождения. Еще одна сфера — космос. В июле глава «Роскосмоса» впервые за восемь лет прибыл в США для встречи с руководством NASA. Дмитрий Баканов и Шон Даффи обсудили дальнейшую работу Международной космической станции, а также совместное освоение Луны и дальнего космоса.
Насколько вероятно снятие санкций
Активное возвращение бизнеса возможно только в случае снятия санкций или, как минимум, смягчения некоторых ограничений. По мнению руководителя Центра североамериканских исследований, заместителя директора по научной работе ИМЭМО РАН Виктории Журавлевой, в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить этот вопрос.
— После урегулирования конфликта пример США может сподвигнуть и американских партнеров в Европе. Если Вашингтон сделает этот шаг, для нас это будет важно, — сказала она «Известиям».
Но снятие экономических ограничений потребует одобрения конгресса, а сейчас большинство в нем составляют именно республиканцы, то есть однопартийцы американского президента.
— Пока у него республиканский конгресс, более-менее управляемый, чисто теоретически он вполне может провести какой-либо новый законопроект, который позволял бы хотя бы частичное взаимодействие с Россией, например, в сферах, которые больше всего отвечают интересам США, — пояснила Виктория Журавлева.
Тем не менее оппозиция оказывает давление на Трампа. При этом давят на президента не только демократы, но и часть республиканцев. К примеру, сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) предложил ввести пошлины в 500% на поступающую в США продукцию из стран, закупающих нефть российского происхождения.
— Есть такие люди, как Линдси Грэм, который при каждом удобном случае кланяется и целует ноги Трампу. Но теперь и он супер-ястреб. Сейчас Трамп сталкивается с сопротивлением со стороны как демократов, так и республиканцев. Так что в какой-то степени он одинок в своей позиции, — говорит «Известиям» директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. — Чем лучше Трамп проведет встречу с Путиным, тем больше будет оппозиции. Такова печальная реальность.
Под прессингом американский лидер, по всей видимости, пытается маневрировать. Трамп в июле ужесточил риторику в адрес Москвы и даже грозил новыми санкциями, если не будет прогресса по украинскому урегулированию. Дедлайн для принятия решения по новым рестрикциям был установлен на 8 августа. Однако никаких новых ограничений пока не последовало, а вместо этого стороны договорились о встрече на Аляске. При этом Трамп повысил пошлины на индийские товары за то, что Нью-Дели покупает российскую нефть.
Тем не менее после возвращения Дональда Трампа в Белый дом товарооборот между нашими странами начал расти. В мае импорт из РФ достиг максимальных показателей с марта 2023 года. Согласно американской статистике, он увеличился на 9,6% — до $539,6 млн. Хотя в целом двусторонняя торговля находится в упадке. По данным офиса торгового представительства США, в 2023—2024 годы ее объем сократился на 25%, составив $5,2 млрд.