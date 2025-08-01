Несколько судов с нефтью из России задержались на пути в Индию

По меньшей мере два судна с российской нефтью, направлявшейся на нефтеперерабатывающие заводы в Индии, были перенаправлены в другие пункты назначения после введения новых ограничений США, сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах и данные торговых потоков LSEG.
Три судна — Aframax Tagor, Guanyin и Suezmax Tassos — должны были доставить нефть в Индию. На данный момент Tagor направляется в китайский Далянь, Tassos — в египетский Порт-Саид. Guanyin пока идет в направлении индийского порта Сикка. Представитель индийской компании Reliance Industries, которая обслуживает Сикку, подтвердил, что ни Guanyin, ни Tassos не придут к ним.
По данным LSEG, пишет агентство, два других судна, Achilles и Elyte, загруженные российской нефтью, готовятся к разгрузке российской Urals для Reliance. Оба эти судна находятся под санкциями Великобритании и Европейского союза.
Bloomberg пишет, что сейчас они стоят на якоре возле Джамнагара на юге Качского залива. Суда забрали грузы в конце июня из Приморска и Усть-Луги, их прибытие в Сикку ожидалось
По информации агентства, всего по меньшей мере четыре нефтяных танкера, груженных российской нефтью, ждут у западного побережья Индии. Еще два — Destan и Horae — также находятся вблизи индийского побережья. Один должен был прибыть в Сикку
Индия — третий по величине покупатель нефти в мире и крупнейший импортер российской нефти, которую перевозят в страну по морю. Несмотря на то что основными покупателями российской нефти в Индии являются частные нефтеперерабатывающие компании, такие как Reliance Industries и Nayara Energy, государственные НПЗ контролируют более 60% от общих нефтеперерабатывающих мощностей Индии, составляющих 5,2 млн барр. в сутки.
14 июля Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, если Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. 29 июля американский президент заявил, что дает десять дней на достижение прогресса, после чего будут введены пошлины. Индии помимо 25-процентных пошлин от США также грозит «штраф» за «сотрудничество с Россией», заявил республиканец.
После этих угроз индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы с прошлой недели прекратили закупку российской нефти. Так, по данным Reuters, как минимум четыре индийских государственных НПЗ не совершали новых закупок у России в течение недели. Речь идет о Hindustan Petroleum Corp, Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd.
Кроме того, на днях Министерство финансов США ввело санкции в отношении более чем 115 связанных с Ираном физических и юридических лиц и судов, некоторые из которых участвуют в том числе в транспортировке российской нефти.
Москва осуждает антироссийские санкции и считает их незаконными. В Кремле, комментируя новые ограничения, заявили, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и у нее выработался к ним иммунитет.