Несколько судов с нефтью из России задержались на пути в Индию

Индия — третий по величине покупатель нефти в мире и крупнейший импортер российской нефти, которую перевозят в страну по морю. Несмотря на то что основными покупателями российской нефти в Индии являются частные нефтеперерабатывающие компании, такие как Reliance Industries и Nayara Energy, государственные НПЗ контролируют более 60% от общих нефтеперерабатывающих мощностей Индии, составляющих 5,2 млн барр. в сутки.