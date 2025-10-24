Неравный бак: российские АЗС предлагают проверить на качество топлива

— Требования, которые предъявляются к российскому бензину, при их разработке были гармонизированы с европейским стандартом на топливо для автомобилей Евро-⅚, даже с некоторыми ужесточениями. Так что, по сути, в России сейчас все крупные НПЗ производят бензин по более жесткому стандарту, чем в Европе и тем более в Китае, где традиционно из-за особенностей сырья есть определенные послабления по качеству и ни о каких временных пересмотрах техпроцесса с ухудшением качества выпускаемой продукции речи быть не может, даже в условиях аварий на НПЗ и необходимости устранения их последствий, — отметил профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, генеральный директор Центра мониторинга новых технологий Михаил Ершов.