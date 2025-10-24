Неравный бак: российские АЗС предлагают проверить на качество топлива

Российские АЗС могут проверить на качество реализуемого топлива. Национальный автомобильный союз (НАС) в письме вице-премьеру Дмитрию Григоренко сообщил о возможных массовых нарушениях с разбавлением бензина и недоливом на заправках. Сейчас проверки проводятся только в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры из-за действующего моратория. Однако в НАС полагают, что на фоне локального дефицита бензина заправки могут чаще разбавлять топливо для увеличения запасов. В организации считают, что проверки следует возобновить. Что думают об этом в отрасли — в материале «Известий».
Контроль за качеством топлива на заправках
Национальный автомобильный союз направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой организовать проверки АЗС на качество реализуемого топлива. С документом ознакомились «Известия».
— По данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Образуются нелегальные АЗС, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом, — говорится в письме НАС.
Еще в 2023 году правительство ввело мораторий на проверки бизнеса, он действует до 2030-го как одна из мер поддержки бизнеса. Контрольно-надзорные мероприятия по отношению к заправкам проводятся лишь в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры, сообщал в интервью «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев. Наиболее частыми из нарушений глава агентства называл превышение массовой доли серы и температуры вспышки в открытом тигле.
Как указано в письме НАС, сейчас фактически утрачен оперативный контроль за качеством топлива, что «может привести к массовым проблемам автовладельцев, потерям из-за недолива, аварийным ситуациям из-за несоблюдения правил безопасности». «Известия» направили запросы в Росстандарт, Минэнерго и Генпрокуратуру.
— Автомобильное топливо — товар первой необходимости, а его качество напрямую влияет на безопасность граждан и экономику страны. На этом рынке с высокой конкуренцией, где представлено более 100 участников и свыше 30 тыс. АЗС, необходим четкий контроль со стороны государства. Особенно важно обеспечить такой контроль сейчас, когда отдельные заправки могли столкнуться с локальным дефицитом, что создает потенциальный соблазн решить проблему незаконными способами, подделывая, размешивая бензин, проводя различные манипуляции по увеличению его объема, — пояснил «Известиям» президент НАС Антон Шапарин.
В октябре в СМИ появились сообщения о жалобах россиян на выход из строя китайских автомобилей Geely из-за проблем с двигателями. В Geely Motors заявили, что проблема в уровне оксидантов в российском бензине, к которому не адаптированы китайские модели. В компании отметили, что в курсе обращений владельцев, но они не носят массовый характер.
Как писали «Известия», в последние месяцы в ряде регионов страны АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. В отдельных регионах были зафиксированы случаи локального дефицита топлива: участники рынка отмечали задержки в его отгрузках с нефтеперерабатывающих заводов.
На этом фоне оптовая цена топлива в последние месяцы остается на высоком уровне: цена Аи-92 на Петербургской бирже 20 октября побила рекорд, достигнув планки в 74,3 тыс. рублей за т. А стоимость зимнего дизеля 22 октября поднялась выше 77,8 рублей за т, что стало новым рекордом. В начале сентября стоимость 95-го бензина также достигла исторического максимума — 82,3 тыс. рублей за т. По состоянию на 23 октября Аи-95 торговался по 79 тыс., Аи-92 — по 74,1 тыс., а зимний дизель — по 81,5 рублей соответственно, свидетельствуют данные биржи.
— Многие АЗС оказались в непростой ситуации — их маржа отрицательная примерно с июля, из-за чего некоторые независимые заправки уже вынуждены приостановить работу, а оставшиеся терпят убытки. Сочетание рекордных оптовых цен на бензин и невозможности сопоставимо увеличить его стоимость в рознице ставит независимые АЗС практически в безвыходное положение. Тяжелая конъюнктура может действительно вынуждать некоторые заправки прибегать к недобросовестным практикам, включая недолив или разбавление бензина, — считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Как сообщали «Известиям» в Независимом топливном союзе (НТС), в сентябре в среднем по стране было примерно 4 рубля убытка на каждом литре как 92-го, так и 95-го бензина. Власти стараются не допускать его подорожания в рознице выше темпов инфляции в годовом выражении либо сохранять эти показатели близкими. Механизм реализуется посредством давления регуляторов, в первую очередь ФАС, на нефтяные компании.
При этом на фоне сложностей на рынке некоторые несетевые АЗС в регионах подняли цены примерно на 10%, или на 5−8 рублей к прайсу сетевиков, что стало причиной усиления антимонопольных проверок.
— На фоне дефицита топлива в ряде регионов, а также административных мер по стабилизации рынка запрос НАС на проверки выглядит рационально как временная антикризисная мера, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Впрочем, эксперт добавил, что полная отмена моратория для всех была бы избыточной и спровоцирует побочный эффект в виде излишней административной нагрузки на добросовестные сети. Поэтому правильнее было бы временно сократить мораторий именно для топливной розницы в регионах, откуда поступают жалобы, полагает эксперт.
Способы контроля качества топлива
В июне 2025 года глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что с 2015 по 2024 год ведомство проверило свыше 10 тыс. АЗС. Когда эта работа начиналась, доля несоответствующего обязательствам топлива в среднем по стране превышала 20%, а сейчас составляет 3,8−3,9%, уточнил он.
— Требования, которые предъявляются к российскому бензину, при их разработке были гармонизированы с европейским стандартом на топливо для автомобилей Евро-⅚, даже с некоторыми ужесточениями. Так что, по сути, в России сейчас все крупные НПЗ производят бензин по более жесткому стандарту, чем в Европе и тем более в Китае, где традиционно из-за особенностей сырья есть определенные послабления по качеству и ни о каких временных пересмотрах техпроцесса с ухудшением качества выпускаемой продукции речи быть не может, даже в условиях аварий на НПЗ и необходимости устранения их последствий, — отметил профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, генеральный директор Центра мониторинга новых технологий Михаил Ершов.
Как рассказал «Известиям» источник в отрасли, большинство заправок России действительно соблюдают очень строгие стандарты качества топлива, особенно это касается АЗС крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКи). Проблемы могут встречаться у небольших несетевых заправок в отдаленных регионах, уточнил собеседник.
Крупные ВИНКи, имеющие свои базы и сети АЗС, не заинтересованы в том, чтобы портить свой товар и свою репутацию, согласен доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.
«Известия» направили запросы в нефтяные компании и топливные сети.
— Необходимо отметить, что бензин разбавляют не на самих АЗС, а на топливных базах. Сделать это на самой автозаправке технически невозможно. Соответственно, если есть намерение бороться с контрафактом, следует проводить проверки и усиливать контроль именно за оптовыми базами, — подчеркнул эксперт.
Обвинения и призывы проверок, которые озвучивают в НАС, не несут конструктива: они «подливают масла в огонь», добавляют необоснованный негатив в и без того сложную ситуацию для топливного бизнеса, провоцируют панику среди автомобилистов, полагает президент НТС Павел Баженов.
— Да, теоретический риск нарушений на АЗС существует: в условиях дефицита вероятность появления контрафакта гипотетически чуть выше. Однако это не дает никаких оснований утверждать о системном и массовом характере проблемы, делая такие заключения, нужно опираться на факты, а не на домыслы, — сказал он.
Павел Баженов отметил, что действующий мораторий не запрещает проверять хозяйствующие субъекты по итогам обращений граждан и при наличии признаков нарушений, а за торговлю контрафактным топливом бизнесу грозят огромные оборотные штрафы.
— Торговля некачественным топливом в текущих реалиях — крайне сомнительная стратегия выживания, даже в самых тяжелых условиях. Куда безопаснее и честнее либо временно остановить реализацию, либо на период дефицита поднять цену выше стел нефтяных компаний: на 4−10 рублей в зависимости от региона, неизбежно потеряв часть клиентов. Большинство независимых сетей сегодня вынужденно так и поступают, — отметил Павел Баженов.
Современные способы контроля качества, даже портативными средствами, позволяют такие случаи оперативно выявлять, фиксировать, поэтому доводы о массовых фактах недолива или продажи некачественного топлива выглядят надуманными, считает зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. К проверке заявлений НАС могут подключиться и Росстандарт, и правоохранительные органы: если информация подтвердится, комитет Госдумы по энергетике инициирует более широкое разбирательство с призывом привлечь к ответственности всех виновных, подчеркнул депутат.
Сегодня одна из главных проблем для рынка — рост оптовых цен на топливо при сдерживании розничных, отметил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. В этих условиях следует обсуждать не дополнительную необоснованную административную нагрузку на бизнес, а новый подход к регулированию рынка, а также механизмы поддержки отечественной нефтепереработки, заключил эксперт.