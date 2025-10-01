Непроходимая чаша: в РФ выявили крупные партии чая с пестицидами

В России с начала года выявили более 111 т чая с наличием пестицидов. Проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора выявили нарушения у таких брендов, как Tess, Greenfield, «Русская чайная компания», «Золотая чаша», «Беседа» и других. По данным только Роспотребнадзора, было исследовано более 57 тыс. проб пищевой продукции на содержание пестицидов, из них не соответствовали установленным требованиям 0,01%. Но общественники сочли сочли объем нарушений весомым и обратились в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с просьбой привлечь компании к ответственности. Эксперты подтверждают, что превышение допустимого уровня пестицидов в продукции негативно влияет на здоровье, причем многие из этих веществ не зарегистрированы в России.
В каком чае нашли пестициды.
В России за восемь месяцев 2025 года выявили более 111 т чая с наличием пестицидов. Это следует из данных Единого реестра проверок, которые провели Роспотребнадзор и Россельхознадзор. С просьбой привлечь нарушителей к ответственности в Генпрокуратуру, кабмин и Минсельхоз обратился глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. «Известия» ознакомились с документами.
Речь идет о семи крупнейших производителях, таких как «Универсальные пищевые технологии», «Орими», «РЧК-Трейдинг», «Объединенная чайная компания», «Шеннун», «Симфония», «Рязанская чаеразвесочная фабрика». Эти компании выпускают продукцию под брендами Tess, Greenfield, Kioko, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный», TeaTale и другими.
Справка «Известий».
Пестициды — ядохимикаты, применяемые для уничтожения или подавления вредных организмов, которые могут нанести ущерб сельскохозяйственным культурам. В мире ежегодно их используется более 3,5 млн т. В это понятие входят: гербициды — уничтожают сорняки; инсектициды — насекомых-вредителей; фунгициды — патогенные грибы; зооциды — вредных теплокровных животных. В зависимости от степени опасности и дозы, пестициды могут наносить вред здоровью человека.
В Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что за первое полугодие 2025 года в лабораториях ведомства исследовали более 57 тыс. проб пищевой продукции на содержание пестицидов, из них не соответствовали установленным требованиям 0,01%.
— По всем фактам выявленных нарушений в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры административного воздействия в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Несмотря на то, что в общем объеме это количество составляет минимальную долю, общественники обратили внимание на негативное влияние химикатов на здоровье людей.
В своем письме Олег Павлов подчеркнул, что «пестициды негативно влияют на нервную систему, приводят к нарушениям координации движений, памяти и концентрации внимания, а также могут провоцировать аллергию». Более того, некоторые из них признаны потенциальными канцерогенами, их употребление повышает риск развития раковых заболеваний. Высокие дозы пестицидов могут вызвать острое отравление с головной болью, тошнотой, рвотой, судорогами и потерей сознания, добавил он.
В связи с этим он просит Генпрокуратуру привлечь виновных к ответственности. А также обязать бизнес провести работу по регистрации иностранных химикатов, которые применялись в странах-производителях чая.
— Высокий уровень выявляемости нарушений указывает на рост эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов и вместе с тем на недостаточность их полномочий по пресечению нарушений и привлечению нарушителей к ответственности. По нашему убеждению, подобная динамика свидетельствует о системных нарушениях в деятельности производителей и импортеров продукции и требует принятия неотлагательных мер, — пояснил «Известиям» Олег Павлов.
В ходе проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора в чае были обнаружены более 20 веществ, в их числе ацетамиприд, бифентрин, динотефуран, дифеноконазол, карбендазим, лямбда-цигалотрин.
Некоторые из них из них могут представлять особенно большой вред для здоровья людей. Так, нейротоксичный эффект на здоровье, в особенности на мозг (развитие нейронов и структур, ответственных за запоминание и память), оказывает влияние ацетамиприд. К такому выводу еще в 2013 году пришло Европейское агентство по безопасности продуктов питания. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, карбендазим токсичен для печени, влияет на репродуктивную систему и считается потенциально канцерогенным соединением. Лямбда-цигалотрин не считается токсичным для человека, однако прямое воздействие химиката может привести к легким симптомам, таким как раздражение кожи, головные боли или головокружение.
«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру, Минсельхоз, Россельхознадзор с просьбой прокомментировать ситуацию с обнаружением химикатов. Также редакция адресовала вопросы производителям чая. Чайная индустрия уже несколько лет ставит перед правительством и Роспотребнадзором вопрос о необходимости гармонизации российской нормативной базы с международными нормами по контролю за пестицидами, сообщил «Известиям» гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
— Так, например, в письме ассоциации в адрес заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой от 23.05.2024 года чайная отрасль выражает крайнюю обеспокоенность по поводу актуальности действующих в РФ норм по остаточному содержанию пестицидов в чае. Эта проблема известна и в Минсельхозе, и в Россельхознадзоре, где профессионально и взвешенно ориентируются в этой сфере и предпринимают попытки скорейшего разрешения этой ситуации, — пояснил представитель бизнеса.
По его словам, департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза в апреле этого года информировал ассоциацию «Росчайкофе» о полученном Роспотребнадзором поручении Татьяны Голиковой провести совместно с Россельхознадзором работу по пересмотру действующих нормативов максимально допустимых уровней действующих веществ пестицидов.
— Нормированные в России пестициды фактически много лет уже не применяются в мире, а те, которые применяют все ведущие чаепроизводящие страны (Индия, Китай, Шри-Ланка) в России просто не нормированы. И именно это несоответствие придает теме пестицидов излишнюю скандальность. Поэтому, по сути, роста нарушений нет, есть увеличение количества проверок, которые, мы надеемся, позволят собрать необходимую базу для проведения давно назревшей реформы в деле контроля за пестицидами, — подчеркнул Рамаз Чантурия.
Чайные компании, как и ранее, полностью готовы оказывать соответствующим ведомствам необходимую экспертную поддержку, добавил он.
Как пестициды влияют на организм человека.
— Наличие пестицидов, инсекцидов в продуктах питания может привести к негативным последствиям. Это может быть начиная от острого отравления, аллергических реакций, хронических отклонений со стороны функций систем организма — тремор, судороги, заканчивая летальным исходом. Кроме того, их регулярное употребление может привести к патологии печени, почек, нервной системы, так как они воздействуют напрямую на выработку нейромедиаторов в головном мозге и не только на это, — пояснила «Известиям» врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.
По ее словам, даже при незначительном, но длительном воздействии на организм негативный эффект будет.
— Употребление пестицидов и гербицидов даже в чае может наносить определенный вред здоровью, но тут вопрос дозы и степени вредности того или иного вещества. Если доза незначительная, то это пройдет без последствий, но если значительная, то они могут быть самые разные, — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Он считает положительным тот факт, что в России выявляют и не допускают к продаже такую продукцию, и это касается не только чая, но и других сельскохозяйственных товаров. Депутат также отметил, что интерес бизнеса, который использует эти химикаты, понятен и заключается в увеличении урожая, а соответственно, и прибыли. При этом Сергей Леонов добавил, что пестициды широко применяются в АПК, поэтому их использование производителями неизбежно, вопрос лишь в грамотной системе защиты от их переизбытка.
По словам экс-замминистра сельского хозяйства Леонида Холода, любому поставщику известны требования государства к товарам, которые он хочет продать, как по безопасности, так и по качеству.
— В России достаточно жесткие требования к пестицидам, гербицидам и другим химическим веществам. Чай, как и любой продукт АПК, без них не выращивается, но дело в том, что когда ты идешь на определенный рынок, то заранее знаешь его требования и под него подстраиваешься, — отметил эксперт.
По его словам, в данном случае либо при производстве обнаруженного чая использовались некачественные пестициды с превышением допустимых веществ — химикатов, либо это были неопытные поставщики.