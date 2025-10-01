Непроходимая чаша: в РФ выявили крупные партии чая с пестицидами

В России с начала года выявили более 111 т чая с наличием пестицидов. Проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора выявили нарушения у таких брендов, как Tess, Greenfield, «Русская чайная компания», «Золотая чаша», «Беседа» и других. По данным только Роспотребнадзора, было исследовано более 57 тыс. проб пищевой продукции на содержание пестицидов, из них не соответствовали установленным требованиям 0,01%. Но общественники сочли сочли объем нарушений весомым и обратились в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с просьбой привлечь компании к ответственности. Эксперты подтверждают, что превышение допустимого уровня пестицидов в продукции негативно влияет на здоровье, причем многие из этих веществ не зарегистрированы в России.