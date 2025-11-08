Неправда ваша: страховщики указали на проблему с ОСАГО в такси

Страховщики обеспокоены тем, что только у половины автомобилей такси есть полисы ОСАГО, предназначенные для работы в этой сфере. В свою очередь, эксперты рынка пассажирских перевозок сомневаются в корректности этих данных и напоминают о проблемах страхования в сфере такси. Можно ли исправить опасную тенденцию, разбирались «Известия».
Недосчитались миллиардов рублей
К октябрю 2025 года российский таксопарк, по подсчетам Национального агентства промышленной информации (НАПИ), насчитывал почти 800 тыс. легковых автомобилей с действующими разрешениями. Однако в АИС страхования есть данные лишь о чуть более 400 тыс. такси с соответствующими полисами ОСАГО. Из них 265 тыс. годовых на 125 тыс. краткосрочных договоров.
— Получается, что остальные 400 тыс. автомобилей такси ездят либо вообще не застрахованными, либо указывают как цель использования личную, чтобы не платить больше, — отметил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Страховщики подсчитали, что при средней цене годового полиса такси в 21,4 тыс. рублей и средней премии по коротким полисам в 205 рублей, недостающий объем страховой премии составляет почти 5,7 млрд рублей. Это порядка 2% от общего рынка ОСАГО в годовом исчислении.
С полисом накоротке
Упомянутые «короткие» полисы пользуются популярностью в основном среди таксистов, что обеспечило бурный рост их оформления в 2025 году.
Согласно данным НСИС (оператора АИС страхования), за 9 месяцев 2025 года было оформлено 4,75 млн краткосрочных договоров ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Однако из общего количества краткосрочных полисов всего 159 тыс. оказались уникальными, то есть оформленными на одну и ту же машину. На 35,7 тыс. автомобилей действовали одновременно и годовые, и краткосрочные полисы ОСАГО.
«Даже с учетом наличия годовых полисов ОСАГО у водителей такси общий уровень проникновения далек от того, чтобы считать, что выполняются нормы Закона об обязательном страховании автогражданской ответственности», — заявил генеральный директор АО «НСИС» Николай Галушин.
В соответствии с действующим законодательством, обязанность оформления полиса ОСАГО для использования транспортного средства в качестве такси лежит на владельце автомобиля или перевозчике, а не на агрегаторе, рассказали в пресс-службе сервиса «Максим».
— Цифровая платформа, в том числе сервис «Максим», не является стороной договора страхования и не уполномочена проверять действительность страховых полисов — это функция страховых компаний и контролирующих органов, — пояснили в компании.
Не все на линии
Эксперты таксомоторной отрасли ставят данные страховщиков под сомнение. В представленной статистике видны только сведения по договорам страхования, заключенным в текущем году, подчеркнула председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
В ней не отражены полисы, оформленные ранее и продолжающие действовать. Поэтому говорить о фактическом количестве застрахованных автомобилей такси некорректно, считает Ирина Зарипова. По ее словам, чтобы объективно оценивать ситуацию, нужно учитывать совокупный объем всех действующих договоров ОСАГО.
Зарипова также обратила внимание на то, что не все автомобили, находящиеся в реестре транспортных средств такси, фактически задействованы в эксплуатации. Многие парки испытывают дефицит водителей, соответственно, часть автомобилей находится в простое, а некоторые в ремонте. Таким образом, количество автомобилей в реестре может быть больше, чем реальное число используемых на линии.
Можно считать прогрессом
С введением «коротких» полисов ОСАГО стало непонятно, как считать такую статистику, рассказал «Известиям» руководитель центра компетенций международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус.
— Особенность «короткого» полиса ОСАГО в том, что он фактически выполняет роль дополнительного страхования. То есть машина застрахована как личный автомобиль, а для работы в режиме такси покупается краткосрочный полис. Это достаточно распространенная сейчас практика. Водителю собственного автомобиля достаточно нажать кнопку в приложении и получить страховой полис на этот день. И многие этим пользуются, — рассказал он.
По словам Станислава Швагеруса, 50% автомобилей, застрахованных по ОСАГО для такси, можно считать прогрессом, поскольку в прошлые годы их было 30−40%.
Проблема с ОСАГО в сфере такси заключается в несогласованности страхового и отраслевого законодательств, отметил он.
— Полис ОСАГО действует по всей территории Российской Федерации. А между тем автомобиль такси является таковым только в том субъекте федерации, в котором он состоит в реестре. Страхование ОСАГО для такси действует тоже по всей территории Российской Федерации, но оно не нужно на всей территории, поскольку юридически автомобиль за пределами своего региона не является такси. Вот вам пример разбалансировки страхового и отраслевого законодательств. И, собственно говоря, таких примеров множество. Например, за отсутствие страховки ОСГОП грозит лишение разрешения на автомобиль. А за отсутствие полиса ОСАГО такси не грозит, — рассказал Станислав Швагерус.
Получают отказы
Таксисты всё еще сталкиваются с отказами в оформлении полиса ОСАГО, отмечает Ирина Зарипова. Ситуация всё же улучшилась: если в 2021 году 97% таких обращений получали отказ, то сейчас только около четверти перевозчиков не могут оформить ОСАГО для такси, особенно в регионах из «красной» категории, например в Новосибирской области.
— Основная причина в том, что страховщики до сих пор считают данный вид страхования высокоубыточным и не стремятся активно работать с этим сегментом. Дополнительно ситуацию осложняет высокая стоимость полисов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В зависимости от региона цена страховки может достигать 40−60 тыс. рублей в год, что является существенной нагрузкой для перевозчиков.
Важно отметить, что страховщики зачастую используют так называемые кросс-продукты, где выставляют дополнительные требования, — к примеру, при покупке ОСАГО приобретать еще один страховой продукт. Из-за чего, по данным РСА, средняя стоимость полиса кажется невысокой, но фактически за счет приобретения дополнительных продуктов перевозчики несут расходы на страхование выше озвученных, — отметила Ирина Зарипова.
Она добавила, что с 1 января в связи с планами расширения тарифного коридора ОСАГО стоимость полисов вновь возрастет. Это может привести к дополнительному снижению доли застрахованных автомобилей.
«Никто не будет бегать»
Тотальная проверка таксистов на предмет наличия полиса ОСАГО характерна для таких регионов, как Москва или Санкт-Петербург, контроль в регионах более слабый, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцэер. Он напомнил, что за наличием полиса в перспективе будут следить с помощью комплексов фото- и видеофиксации.
— С одной стороны, должна быть неотвратимость наказания, а с другой, должна быть справедливость. Пора страховщикам развернуться к потребителю лицом, сделать более справедливой стоимость страховки и большее покрытие. За счет этого они получат, может быть, большее количество пользователей, никто не будет бегать от необходимости застраховаться, — заявил вице-президент НАС.