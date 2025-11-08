Неправда ваша: страховщики указали на проблему с ОСАГО в такси

— Полис ОСАГО действует по всей территории Российской Федерации. А между тем автомобиль такси является таковым только в том субъекте федерации, в котором он состоит в реестре. Страхование ОСАГО для такси действует тоже по всей территории Российской Федерации, но оно не нужно на всей территории, поскольку юридически автомобиль за пределами своего региона не является такси. Вот вам пример разбалансировки страхового и отраслевого законодательств. И, собственно говоря, таких примеров множество. Например, за отсутствие страховки ОСГОП грозит лишение разрешения на автомобиль. А за отсутствие полиса ОСАГО такси не грозит, — рассказал Станислав Швагерус.