Неподъемный вид техники. Эскалаторы и траволаторы в торговых центрах могут остановиться 1 сентября

По данным NF PM, в России сейчас около 2 тыс. профессиональных торговых комплексов, в большинстве из них есть эскалаторы. Нередко речь идет о десятках устройств. Гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов напоминает, что эскалаторы и траволаторы есть не только в торгцентрах. Ими нередко оснащены бизнес-центры, социальные и медицинские учреждения. Все эти объекты с 1 сентября будут в правовом вакууме. «Проблема освидетельствования эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан сейчас стоит очень остро», — считает господин Харламов.