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Немецкий бизнес назвал сделку с Трампом «роковым сигналом»

Благодаря сделке ЕС и США немецкая экономика «может вздохнуть с облегчением», но соглашение все равно повлечет негативные последствия для промышленности Германии, ориентированной на экспорт, считает немецкий бизнес.

Источник: Reuters

Бизнес-сообщество Европы критически отнеслось к торговому соглашению Евросоюза и США, которое американский президент Дональд Трамп назвал выгодной для всех сторон сделкой, передает Die Welt.

США и ЕС объявили о соглашении после встречи Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии 27 июля. Оно предусматривает, что базовая ставка пошлин составит 15%, а не обещанные ранее Трампом 30%. Страны ЕС инвестируют в американскую экономику $600 млрд в ближайшие три года, а также закупят у США энергоносители на $750 млрд и откажутся от топлива из России.

Член исполнительного совета Федерального объединения немецкой промышленности Вольфганг Нидермарк считает, что соглашение «посылает роковой сигнал», поскольку ЕС ждут болезненные пошлины. «Даже ставка 15% окажет огромное негативное влияние на немецкую промышленность, ориентированную на экспорт», — сказал он. С другой стороны, отметил Надемарк, Евросоюзу пока удалось избежать более серьезных экономических мер.

С ним согласен генеральный директор Немецкой ассоциации химической промышленности Вольфганг Гроссе: «Те, кто ждали урагана, благодарны за шторм». Тем не менее согласованные пошлины слишком высоки, считает он, «европейский экспорт теряет конкурентоспособность».

Глава Федерального объединения немецкой внешней и оптовой торговли Дирк Яндура счел соглашение «болезненным компромиссом»: «Тарифная надбавка представляет собой экзистенциальную угрозу для многих трейдеров». Цепочки поставок изменятся, цены вырастут, сделка значительно повлияет на Германию, ее экономический рост, рабочие места и благосостояние жителей, полагает Яндура.

Нидемарк также раскритиковал сохранение высоких пошлин на сталь и алюминий (как заявлял Трамп, сделка не предполагает отмены 50-процентных тарифов), заявив о дополнительном давлении на отрасль, «которая и без того сталкивается с огромными трудностями».

Соглашение позволит немецкой экономике «вздохнуть с облегчением», считает гендиректор Торгово-промышленной палаты Германии Хелена Мельникова. Однако она тоже предупреждает об ущербе экономике страны и Европы в целом. Мельникова отметила, что многие детали сделки пока не ясны, она «создает краткосрочную стабильность и ничего более».

Власти Германии высказались не так критично: например, канцлер Фридрих Мерц заявил, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений» и предотвратить конфликт, который мог бы сильно ударить по экономике. В первую очередь это касается автомобильной промышленности, где ранее введенные Трампом пошлины будут снижены почти вдвое — с 27,5 до 15%. Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль считает, что достигнутое в ходе переговоров решение «на данный момент приемлемо». Однако он подчеркнул, что пошлины «вредят экономике по обе стороны Атлантики».

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