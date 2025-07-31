Кто-то вывел нетронутые 15 лет биткоины, которые подорожали в 850 тысяч раз

Так, по данным блокчейн-аналитиков, неизвестный владелец переместил 250 биткоинов, находившихся на пяти кошельках с апреля 2010 года. Это первые операции по данным адресам за все время их существования.
На момент создания этих кошельков цена одного биткоина составляла примерно $0,14. В совокупности, тогда эта сумма оценивалась в $35. При текущем курсе стоимость аналогичного объема составляет около $30 млн, что свидетельствует о росте более чем в 850 тысяч раз.
Благодаря особенностям блокчейна биткоина, все транзакции в сети являются открытыми и могут быть проанализированы. Тем не менее, установить личность владельца без его публичного объявления или соответствующих расследований невозможно.
Эксперты предполагают, что данные биткоины были получены на ранних этапах майнинга, когда добыча блоков осуществлялась на обычных ПК, а вознаграждение составляло 50 BTC за блок. На каждом из перемещенных кошельков хранилось ровно по 50 биткоинов, что подтверждает эту версию.
Подобные перемещения «спящих» крупных активов становятся заметной тенденцией последних недель — в июле наблюдается уже несколько подобных случаев среди ранних держателей.
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