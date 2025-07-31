Кто-то вывел нетронутые 15 лет биткоины, которые подорожали в 850 тысяч раз

На момент создания этих кошельков цена одного биткоина составляла примерно $0,14. В совокупности, тогда эта сумма оценивалась в $35. При текущем курсе стоимость аналогичного объема составляет около $30 млн, что свидетельствует о росте более чем в 850 тысяч раз.