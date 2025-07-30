Неизвестные герои: какие страны врываются в элиту мировой нефтянки

Считается, что большая часть нефти в мире уже открыта, а увеличение добычи происходит за счет доразведки имеющихся месторождений. При этом всё происходит в одних и тех же странах — их едва ли более двух десятков, и они полностью контролируют мировой рынок. Хотя в целом это утверждение верно, остаются нюансы: на рынке иногда появляются неожиданные игроки, грозящие серьезно нарушить баланс. Причем зачастую это оказываются страны, которых еще недавно вообще не существовало на мировой нефтегазовой карте.