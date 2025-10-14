Нефтяной экспорт из РФ вырос до 7,44 млн б/с

Объемы поставок нефти выросли на 370 тыс. б/с, а нефтепродуктов — упали на 170 тыс. б/с. Показатель по нефтепродуктам является самым низким за все десятилетие, за исключением апреля 2020 года, в основном за счет газойля и мазута.
При этом по сравнению с сентябрем 2024 года доходы РФ от нефтеэкспорта оказались на $720 млн ниже.
В новость внесена правка (11:13 мск) — уточнятся информация в заголовке.
