Нефть, Севморпуть и эра угля: о чем говорил Новак в Пекине

Дефицит нефти
Как отметил Новак, недостаточные инвестиции в нефтяную отрасль могут привести к дефициту нефти и дисбалансу на рынке.
В этой связи существуют риски недоинвестирования в нефтяную отрасль. В настоящее время наблюдается исчерпание традиционных доступных залежей, а трудноизвлекаемые запасы требуют более значительных затрат. Поэтому, если не возобновить инвестирование в нефтяную отрасль в ближайшее время, потребление опередит предложение, и мы получим дисбаланс на рынке.
Об этом сегодня предупреждают ведущие мировые энергетические агентства, подчеркнул Новак.
Спрос на энергетику
«Мы видим также увеличение спроса и на нефть. В прошлом году он составил примерно 1,3 млн баррелей в сутки. В 2025 году ожидается дальнейший рост до 104,6 млн баррелей в сутки», — сказал он.
Согласно прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2025 году может увеличиться на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 105,14 млн б/с.
Кроме того, Новак отметил, что опережающими темпами возрастает спрос на электроэнергию в мире.
«По итогам прошлого года общий рост спроса составил 4,3%. Это выше, чем средние темпы роста мировой экономики, которая выросла на 3,2%. Потребление энергии в мире продолжит расти за счет внедрения более энергоемких вычислительных технологий, автотранспорта, электрификации, роботизации, внедрения искусственного интеллекта», — сообщил он.
Новак подчеркнул, что наиболее высокими темпами среди углеводородов растет потребление газа. По его словам, основным драйвером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, экономика в странах которого растет более высокими темпами.
Поставки в Китай
Замглавы правительства РФ рассказал, что Россия и Китай обсуждают увеличение экспорта нефти в КНР, в том числе продление на 10 лет поставок через Казахстан.
Обсуждаем с китайскими партнерами возможности расширения экспорта нефти в Китай. Межправительственные соглашения предусматривают возможность продления на 10 лет сроков поставки нефти в Китай через Казахстан.
Новак добавил, что Россия и Китай смогли достичь новых договоренностей не только в нефтянке, но по каждой из отраслей ТЭК.
По его словам, странами ведется работа над новыми маршрутами поставок природного газа. Новак напомнил, что по подписанным в 2023 году межправительственным соглашениям по «дальневосточному» маршруту, «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация приступили к совместному проектированию и строительству трансграничного участка газопровода через реку Уссури.
«Планируем к 2027 году выйти на объем поставок природного газа на данном направлении в 10 млрд куб. метров и со временем увеличить объем до 12 млрд куб. м. Реализация всех намеченных проектов позволит увеличить совокупный объем поставок природного газа в Китай к 2028 году до 48 млрд куб. м, а к 2030 году — до 98 млрд куб. м», — добавил вице-премьер.
Он также рассказал, что Россия и Китай обсуждают сертификацию происхождения электроэнергии из возобновляемых источников, а также признание национальных систем сертификации.
«Продолжим укрепление взаимодействия в таких областях, как ВИЭ, водородная энергетика, хранение энергии и рынки углеродных единиц. Договорились развивать сотрудничество по вопросам сертификации происхождения электроэнергии из возобновляемых источников и мониторинга выбросов парниковых газов в электроэнергетике», — сказал Новак.
Страны также обсуждают взаимное признание национальных систем сертификации и расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов.
«Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Между российскими и китайскими компаниями налажен обмен опытом в области научно-технического развития, управления и эксплуатации электросетевым комплексом, разработки и трансфера технологий, обучения персонала», — подчеркнул вице-премьер.
Эра угля
Кроме того, Новак отметил, что значимым энергоресурсом на мировом рынке остается уголь.
Несмотря на прогнозы прошлых лет о скором завершении эры угля, этот ресурс продолжает играть значимую роль в мировом энергобалансе, и в ближайшие годы не намерен сдавать своих позиций.
При этом развитие возобновляемых источников энергии идет не столь стремительно, как предполагалось еще несколько лет назад, добавил вице-премьер.
Он также рассказал, что Россия может увеличить поставки угля и продуктов его переработки в Китай до объема более 100 млн тонн в год.
«Россия является одним из ведущих производителей и поставщиков угля на мировом рынке, а Китай — крупнейшим потребителем. В этой связи видим перспективы наращивания поставок угля и продуктов его переработки в Китай до более 100 млн тонн в год», — сказал он.
Новак отметил, что угольная отрасль занимает значимое место в сотрудничестве двух стран, есть хорошие возможности для расширения сотрудничества.
«По итогам прошлого года в Китай поставлено более 78 млн тонн угля. Реализуются совместные проекты в угольной сфере. В том числе продолжается совместное освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае», — сказал он.
Севморпуть
Кроме того, вице-премьер указал, что развитие Северного морского пути позволит создать дополнительные возможности для поставок российских энергоресурсов в Китай.
«Особое значение здесь приобретает совместное с китайскими партнерами развитие Северного морского пути. Этот маршрут может создать дополнительные возможности для поставок энергоресурсов в Китай», — сказал он.
По словам Новака, Россия также планирует снизить уязвимость поставок энергоресурсов в КНР перед внешними вызовами, оптимизировать логистику и развить инфраструктуру.
«Принципиальным условием развития сотрудничества является снижение уязвимости перед внешними вызовами, включая оптимизацию логистики, развитие инфраструктуры трансграничных проектов. Это строительство и модернизация газо- и нефтепроводов, портовых мощностей, энергообъектов и транспортно-логистических коридоров», — уточнил вице-премьер.
СПГ
Новак призвал китайские компании помочь совместными усилиями обеспечить необходимые условия для реализации новых СПГ-проектов России.
Ведущие китайские корпорации являются партнерами в крупнейших российских СПГ-проектах в Арктической зоне. В условиях внешних вызовов крайне важно совместными усилиями обеспечить необходимые условия для их реализации.
Инвестиции и торговля
Говоря об экономическом сотрудничестве, замглавы правительства отметил, что российско-китайский инвестиционный фонд проинвестировал за время своей работы $1,3 млрд в более чем 40 проектов.
«В значительной степени благодаря активной роли Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) развивается инвестиционное взаимодействие между Россией и КНР. За время своей работы РКИФ проинвестировал $1,3 млрд в свыше 40 проектов, а с учетом средств партнеров объем инвестиций превысил $7,9 млрд», — сказал он.
Кроме того, Новак сообщил о намерении России увеличить долю расчетов в национальных валютах с Китаем.
«Одновременно будем увеличивать долю расчетов в национальных валютах, что станет важным шагом к укреплению торговых отношений стран», — сказал вице-премьер.
Он также подчеркнул, что из-за ухода из России ряда компаний из недружественных стран и опережающих темпов роста российской экономики открываются возможности для инвестиций на российском рынке.
«Поддержка инвестиционных механизмов, привлечение частных инвесторов, развитие консорциумов в крупных инфраструктурных проектах укрепит экономический потенциал и инвестиционную привлекательность обеих стран», — отметил замглавы правительства.
Российско-Китайский энергетический бизнес-форум является важной институциональной платформой практического сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики, в рамках которой обсуждаются и вырабатываются предложения по мерам, призванным содействовать реализации совместных проектов и увеличению объема инвестиций в отрасль.
Форум учрежден в июле 2018 года по поручению Президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
