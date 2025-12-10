Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть не вошла в план запрета Еврокомиссией энергоресурсов из России

Документ предусматривает полный запрет странам ЕС закупать российский газ с начала 2028 года.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Запрет на закупки нефти из России не вошел в проект запрета странам ЕС закупать энергоресурсы из России, разработанный Еврокомиссией, который ранее одобрили послы ЕС. Об этом говорится в тексте опубликованного Советом ЕС документа.

«Мандат Европарламента на переговоры по этому документу включал запрет импорта российской нефти, однако данная норма не вошла в итоговый текст. Вместо нее в документ включены требования о повышении транспарентности планов [стран ЕС] по диверсификации источников поставок нефти. Еврокомиссия обязана предоставлять странам ЕС рекомендации по таким планам», — говорится в документе.

Документ предусматривает полный запрет странам ЕС закупать российский газ с начала 2028 года, однако для вступления в силу он еще должен быть утвержден Советом ЕС и Европарламентом в 2026 году.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял, что Еврокомиссия намерена также полностью запретить странам ЕС закупки российской нефти и атомного топлива, для чего могу быть подготовлены отдельные документы.

Против запрета на закупки нефти из России активно выступает Венгрия.

Узнать больше по теме
Диверсификация: как эффективно распределить ресурсы и риски
Если вы хотите уменьшить свои финансовые риски, увеличить отдачу и устойчивость бизнеса или просто разнообразить свои инвестиции, диверсификация поможет вам достичь этих целей. В статье мы разберем, что это такое, зачем она нужна, какие виды и стратегии существуют, а также рассмотрим примеры успехов и неудач известных компаний.
Читать дальше