Российские приложения могут вернуться на iPhone уже осенью

Один из источников подтвердил факт диалога, но уточнил, что конкретные договоренности пока не достигнуты. По данным другого собеседника, представители Apple в ходе неформальных переговоров заверили Минцифры РФ в том, что не будут препятствовать размещению RuStore в своем магазине приложений.