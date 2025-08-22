Ричмонд
Российские приложения могут вернуться на iPhone уже осенью

Заблокированные на платформе App Store мобильные приложения некоторых российских организаций могут стать вновь доступными в ближайшее время. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: Газета.Ру

По имеющейся информации, в настоящее время ведутся переговоры между представителями американской компании Apple и российских ведомств, институтов развития и бизнеса. Основной темой обсуждения является возможность допуска отечественных магазинов приложений в App Store. В первую очередь речь идет о размещении RuStore.

Один из источников подтвердил факт диалога, но уточнил, что конкретные договоренности пока не достигнуты. По данным другого собеседника, представители Apple в ходе неформальных переговоров заверили Минцифры РФ в том, что не будут препятствовать размещению RuStore в своем магазине приложений.

Вопрос о допуске российского магазина приложений также поднимался среди контактов спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами с представителями американского бизнеса.

Отмечается, что RuStore может появиться в эксплуатируемых в России гаджетах Apple уже грядущей осенью.

21 августа стало известно, что магазин приложений RuStore будет обязателен к предустановке на всю технику Apple, в том числе на iPhone с 1 сентября.