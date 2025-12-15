Недостачи не надо: долги по налогам в РФ приблизились к дефициту бюджета

Долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекордных 3,3 трлн на октябрь — это на 20% больше, чем в прошлом году, выяснили «Известия». При этом только треть из них — недоимки, а всё остальное — пени и штрафы. Среди причин роста — снижение прибыли компаний, высокая ставка и усиление контроля со стороны властей. В то же время сбор налогов тоже увеличивается. Как государство планирует возвращать в бюджет сумму, которая сопоставима с дефицитом казны, — в материале «Известий».
Как быстро растут долги в России
Общая задолженность россиян и бизнеса перед бюджетом РФ за девять месяцев 2025 года достигла рекордных 3,26 трлн рублей, следует из доклада «Социально-экономическое положение России», который каждый месяц публикует Росстат («Известия» его проанализировали). Сюда входят недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам. Это практически на 20% больше, чем в прошлом году — тогда было чуть более 2,7 трлн.
Из этой суммы только 1,2 трлн рублей приходятся на недоимку, остальное — это пени и штрафы. Чем дольше должник не платит, тем большая сумма «набегает». При этом около 23% долга сформировано малыми компаниями, а другая его часть — крупным бизнесом и гражданами. Редакция обратилась в Росстат с вопросом, в чем причины такого роста долгов по налогам.
В ФНС пояснили «Известиям», что корректно оценивать не номинальный уровень задолженности, а его соотношение с поступлениями за предшествующий годичный период. Это отражает состояние платежной дисциплины, а также уровня взыскиваемости добровольно не уплачиваемых сумм. Например, показатель на 1 октября составил 5,4% — это ниже показателя 2023 года (тогда было 6,1%), пояснили в налоговой службе.
Кроме того, внедрение единого налогового счета (ЕНС) повысило прозрачность учета и уплат налогов. Это, в свою очередь, снизило число должников в два раза, а число мер взыскания — в три раза, отметили в пресс-службе. В то же время это позволило завершить автоматизацию взыскания — все основные процессные меры сейчас применяются централизованно автоматически. За счет этого в 2025-м увеличены почти на 25% поступления от мер взыскания с налогоплательщиков-должников — это на 513 млрд рублей больше, чем в прошлом году, уточнили там.
В первую очередь изменение показателей связано с повышением качества налогового администрирования, полагает эксперт совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов. По его словам, инспекторы с каждым годом всё лучше выявляют и пресекают попытки уклонения от уплаты налогов.
Бизнесу сложнее использовать нелегальные схемы для уменьшения платежей, добавил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. За счет этого работа компаний стала более прозрачной, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Инфляция также увеличивает все налоговые показатели и вместе с ними — номинальный объем недоимки и других видов задолженности, отметил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Если цены растут, то расширяется и налогооблагаемая база, уточнил Алексей Крылов. Однако даже с учетом инфляции долги всё равно увеличиваются. За 2025-й они повысились на 20%, в то время как годовой уровень роста цен, по данным Росстата, в ноябре составил 6,6%.
На рост задолженности также влияет высокая ключевая. Банк России полгода держал ставку на рекордном уровне в 21% — лишь в начале июня он начал цикл постепенного снижения. Сейчас она составляет 16,5%, однако большинство аналитиков ждет, что на последнем в этом году заседании регулятор опустит ее еще на 0,5 п.п. Пени привязаны к ставке — они растут вместе с ней, пояснила Ольга Гогаладзе. При высокой ключевой даже небольшая просрочка превращается для бизнеса в серьезный штраф.
Однако помимо роста долгов в этом году повысился и сбор налогов. Как писали ранее «Известия», федеральный бюджет получил 2,9 трлн рублей от налога на прибыль за январь-сентябрь 2025 года, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Увеличились также и другие поступления: НДФЛ — на 87% и НДС — на 23%.
Какие есть риски от увеличения задолженности
Рост задолженности в некоторых случаях может привести к увеличению числа банкротств, в наибольшей зоне риска остаются отрасли с низкой маржинальностью и высокой долговой нагрузкой, полагает экономист Ольга Гогаладзе. По ее словам, сейчас около трети бизнеса работает с убытками — процентные платежи в 2025 году съедают огромную долю прибыли.
Малый и средний бизнес чувствует эту нагрузку особенно остро. Если не будет смягчения в виде рассрочек или снижения ставки, то банкротств станет больше, ожидает эксперт.
Для поддержки малого бизнеса в таких условиях в России до 2030 года действует федеральный проект — по нему небольшим игрокам доступны льготные кредиты (ключевая ставка минус 3,5%), поручительства и гарантии, займы от МФО, льготный лизинг, гранты, помощь при выпуске облигаций, выходе на экспорт и участии в госзакупках.
Сейчас размер общих долгов россиян и бизнеса по налогам приблизился к дефициту федерального бюджета. По итогам девяти месяцев 2025 года он составил 3,8 трлн, следует из данных Минфина. Погашение общей задолженности могло бы покрыть примерно 85% от недостачи казны.
В условиях бюджетного дефицита возврат налоговой задолженности важен, поскольку это вынуждает государство наращивать заимствования или сокращать расходы, пояснил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Чем эффективнее администрирование и взыскание, тем ниже нагрузка на рынок госдолга и тем стабильнее финансовая система. При этом ключевая задача — сохранить баланс: чрезмерно жесткое давление может усилить банкротства и цепочку неплатежей, снизив собираемость налогов в перспективе.
— Государство возвращает такие суммы в бюджет не разовой мерой, а через системную работу налоговых органов и Минфина. В фокусе — адресное взаимодействие с крупнейшими должниками, ускоренное взыскание по бесспорным задолженностям и жесткие меры в отношении хронических неплательщиков (например, блокировка счетов, обращение взыскания на имущество, банкротные процедуры и привлечение контролирующих лиц к ответственности), — пояснил эксперт.
Полностью получить в бюджет такую сумму в кратчайшие сроки маловероятно, отметила Наталья Мильчакова. Однако при системной работе задолженность начнет уменьшаться, ожидают эксперты.