Недостачи не надо: долги по налогам в РФ приблизились к дефициту бюджета

Кроме того, внедрение единого налогового счета (ЕНС) повысило прозрачность учета и уплат налогов. Это, в свою очередь, снизило число должников в два раза, а число мер взыскания — в три раза, отметили в пресс-службе. В то же время это позволило завершить автоматизацию взыскания — все основные процессные меры сейчас применяются централизованно автоматически. За счет этого в 2025-м увеличены почти на 25% поступления от мер взыскания с налогоплательщиков-должников — это на 513 млрд рублей больше, чем в прошлом году, уточнили там.