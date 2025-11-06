Не всем дома: доля отказов в выдаче ипотеки превысила 60%

По итогам сентября банки отказывали в выдаче ипотеки в 60% случаев, следует из данных НБКИ, которые изучили «Известия». Получить кредит на жилье россиянам удалось менее чем по половине заявок — это минимум за последние годы. Финансовые организации очень чувствительны к рискам из-за ограничений ЦБ на выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, они часто отказывают тем, кто вносит минимальный первоначальный взнос за ипотеку. Как повысить шансы на одобрение заявки на жилищный кредит — в материале «Известий».