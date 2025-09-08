Не все в сборе: бюджет рискует недополучить почти триллион с налога на прибыль

Бюджет может недополучить порядка 1 трлн рублей с налога на прибыль, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. В финплане на этот год заложена сумма в 4,2 трлн — к концу августа удалось собрать 2,3 трлн. Риск недополучения сохраняется, несмотря на увеличение сборов почти вдвое. Основные причины — в высокой ключевой ставке, из-за которой растет стоимость обслуживания кредитов бизнеса. Кроме того, результаты также могут оказаться ниже в случае ухудшения внешнеэкономической обстановки и удешевления энергоресурсов. Получится ли избежать недостачи при стабилизации ситуации — в материале «Известий».
Доходы бюджета от налога на прибыль в 2025 году.
С 2025 года ставка по налогу на прибыль выросла с 20 до 25%. В федеральный бюджет теперь направляется сбор в размере 8% вместо 3% (17% идет в региональную казну).
В итоге еще в мае 2025-го в бюджет на федеральном уровне поступило от налога на прибыль почти 1,6 трлн рублей, следует из данных аналитического портала ФНС, которые изучили «Известия». Это на 75% больше аналогичного показателя 2024-го. Такой рост — самый резкий с мая 2013 года. С 2006 по 2012 год статистика велась по полугодиям.
Данных за II квартал ФНС еще не приводила, но их раскрыл Минфин на своем ресурсе «Электронный бюджет». По данным портала, которые изучили «Известия», доходы федеральной казны от налога на прибыль к концу августа 2025-го выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 2,3 трлн рублей.
В финплане на доходы от налога на прибыль заложена сумма в 4,2 трлн рублей. Однако есть риск того, что бюджет недоберет около 1 трлн рублей, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Математические расчеты тоже указывают на риск недостачи по этой статье примерно на триллион. Если за восемь месяцев бюджет собрал почти 2,3 трлн, то за год он получит около 3,4 трлн.
Экономист Андрей Бархота также подтвердил этот риск. Однако, по его словам, недополученные средства можно компенсировать поступлениями от приватизации или штрафов.
Да, действительно, возможна недостача около триллиона, подтвердил руководитель департамента по работе с клиентами инвестиционно-аналитической компании AMCH Даниил Тюнь.
Тем не менее есть вероятность, что выполнить план по этой статье всё же удастся. Дело в том, что налог на прибыль организаций распределяется неравномерно — крупные поступления приходятся на осень и конец года из-за закрытия отчетных периодов, уточнил Владимир Чернов. Перевыполнение же реально только в том случае, если цены на нефть вырастут до $70 за баррель, а также сохранятся объемы экспорта. 5 сентября цена на марку Urals составляла $65,49 за баррель.
Как заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина, пока делать прогнозы на год рано. Ведомство тщательно отслеживает поступления в бюджеты всех уровней и формирует окончательную оценку. Редакция направила банкам запрос, видят ли там риски.
Почему выросли доходы от налога на прибыль.
Изменение ставки налога на прибыль привело к значительному росту доходов, заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина. То есть увеличение было во многом механическим и при прежнем объеме прибыли компаний после повышения сбора на 5 п.п. налоговая нагрузка резко выросла, пояснил Владимир Чернов.
По его словам, могут быть и другие причины такого большого роста, например высокая инфляция, благодаря которой номинальные показатели выручки и прибыли остаются значительными. В июле рост цен был на уровне 8,8% годовых.
Кроме того, определенную роль в этом могли сыграть и другие факторы, связанные с налоговым контролем и мотивацией хозяйствующих субъектов работать «вбелую», добавил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
«Известия» направили запрос в ФНС России о том, с чем связан такой большой рост поступлений.
Как на бизнес влияет высокая ключевая ставка.
Дальнейшие доходы бюджета от налога на прибыль будут зависеть от положения компаний, то есть от того, сколько им удастся заработать. Пока ситуация не самая благоприятная: помимо изменений в налоговой системе ключевая ставка хоть и начала снижаться, но всё же остается на высоком уровне — 18%. Это делает стоимость заемного капитала высокой.
Кроме того, привлечение денег становится сложнее, когда возникают проблемы с соблюдением обязательств, что может привести к снижению доверия со стороны инвесторов и кредиторов. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения неустоек и пеней в случае гражданско-правовых или налоговых споров (например, при просрочке налоговых платежей).
Для компаний всё это означает сокращение чистой прибыли и уменьшение объема средств, который можно направить на дивиденды, инвестиции и погашение долгов, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Большинство предприятий имеют кредиты по плавающей ставке — следовательно, их расходы на обслуживание займа увеличились, а прибыль снизилась.
— Это особенно чувствительно для бизнеса с высокой долговой нагрузкой и отраслей с низкой рентабельностью. В то же время крупные экспортеры, несмотря на падение маржинальности, по-прежнему остаются в числе основных доноров бюджета, — пояснил эксперт.
При этом нынешняя ставка налога на прибыль в России не выше тех, что установлены в других развитых странах мира, говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Кроме того, в налоговом законодательстве предусмотрен ряд мер, снижающих налоговую нагрузку в приоритетных сферах, добавила она.
Для бюджета рост налога на прибыль — это ключевой источник наполнения доходной части, считает Владимир Чернов. Эти средства направляются на финансирование социальных обязательств и частично на покрытие дефицита. За первые семь месяцев 2025 года недостача казны оценивается в 4,9 трлн. В таком случае поступления от налога на прибыль помогают сгладить кассовые разрывы и уменьшить зависимость от заимствований из ФНБ, добавил эксперт.
К тому же дефицит бюджета в этом году рискует существенно превысить плановые значения, из-за чего собираемость налога на прибыль становится еще важнее. Как полагают опрошенные «Известиями» эксперты, он может составить порядка 5,5−6 трлн рублей. Однако при ухудшении ситуации может вырасти и до 7,5−7,8 трлн. «Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что можно и этот дефицит увеличить — ничего страшного в этом нет», — отметил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ 5 сентября.