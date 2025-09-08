Не все в сборе: бюджет рискует недополучить почти триллион с налога на прибыль

Тем не менее есть вероятность, что выполнить план по этой статье всё же удастся. Дело в том, что налог на прибыль организаций распределяется неравномерно — крупные поступления приходятся на осень и конец года из-за закрытия отчетных периодов, уточнил Владимир Чернов. Перевыполнение же реально только в том случае, если цены на нефть вырастут до $70 за баррель, а также сохранятся объемы экспорта. 5 сентября цена на марку Urals составляла $65,49 за баррель.