Не устраивайте стен: от 15 до 45% стройматериалов в РФ могут быть фальсификатом

Огромная доля стройматериалов в России может быть фальсификатом. В частности, 15% радиаторов, 22% цемента и 45% кабеля на рынке — подделка. Комитет Совфеда по регламенту рекомендовал Минстрою и Минпромторгу усилить контроль за такой продукцией, поскольку это угрожает безопасности жилых домов и общественных зданий. Одна из мер — принятие техрегламента ЕАЭС «О безопасности стройматериалов и изделий». В Госдуме и Общественном совете при Роспотребнадзоре разделяют обеспокоенность ситуацией, где также предлагают принять меры по обелению рынка.
Почему на рынке много фальсификата
Объем фальсифицированных строительных материалов и изделий в России, в зависимости от вида продукции, варьируется в диапазоне от 15 (радиаторы) до 45% (кабельная продукция). Высокая доля нелегалки — не менее 22% — фиксируется также в продаже цемента. Такие выводы содержатся в рекомендациях комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности, адресованных Минстрою и Минпромторгу по итогам круглого стола, проведенного с участием строительного бизнеса и профильных ведомств.
В документе, который есть у «Известий», сообщается: ключевой проблемой в сфере обеспечения потребителей качественными стройматериалами стали недостатки системы сертификации и контроля качества, что напрямую влияет на безопасность и долговечность возводимых объектов.
«Многие производители не проходят необходимые процедуры подтверждения соответствия, что приводит к тому, что на рынок попадают материалы, не соответствующие обязательным требованиям. Это связано как с отсутствием у производителей должного уровня компетенции, так и с недостаточной эффективностью контроля со стороны госорганов», — подчеркивается в документе.
В связи с этим обостряется проблема фальсификации строительной продукции — скрытого изменения свойств и характеристик, а также введение потребителей в заблуждение.
«Использование фальсифицированных стройматериалов напрямую влияет на безопасность строительства, особенно многоэтажных и объектов социальной инфраструктуры. Это может привести к серьезным последствиям, включая ухудшение качества строительства, повышение риска сбоев и несчастных случаев, а также увеличение затрат потребителей на ремонт и обслуживание», — отмечают сенаторы, предлагающие принять меры по обелению рынка, а также повышению качества и безопасности продукции.
В том числе речь идет о повышении в РФ контроля за производством и реализацией продукции, ускорении принятия техрегламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий», совершенствовании законодательства о техническом регулировании и стандартизации, а также о недопустимости использования производителями своих стандартов вместо национальных.
— Фальсификат стройматериалов влечет масштабные негативные последствия для потребителей, государства и добросовестного бизнеса. Потребители и девелоперы вводятся в заблуждение и переплачивают за продукцию низкого качества, получая в итоге некачественный ремонт или целое строение. Добросовестные производители не выдерживают конкуренции с фальсификаторами и теряют долю рынка, сокращая штат и снижая отчисления в бюджет, — пояснил «Известиям» член комитета СФ по регламенту, участник встречи со строительным бизнесом Олег Земцов.
По его словам, в числе наиболее тяжких последствий использования таких материалов — обрушение конструкций, прорыв сетей водоснабжения, возникновение пожаров и задымлений.
— Например, использование фальсифицированной кабельной продукции с неизбежностью приведет к порче электрооборудования и возникновению различных чрезвычайных происшествий. Если в первом случае ущерб можно измерить в материальном выражении, во втором могут наступить непоправимые последствия для жизни и здоровья граждан, — пояснил парламентарий.
В пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что поставленные сенаторами вопросы будут рассмотрены в установленном порядке. При этом там отметили, что тема противодействия незаконному обороту строительных материалов неоднократно была предметом обсуждения профильной Госкомиссии.
— В соответствии с постановлением правительства с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2026 года проводится эксперимент по контролю за соблюдением обязательных требований в отношении отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке, отдельных видов кабельно-проводниковой продукции и отопительных приборов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Там также указали, что решением Госкомиссии определены базовые значения доли фальсификата (по результатам 2023 года). В цементе она составляет 22,1%, в смесях и растворах — 40%, в отопительных приборах — 18%, в кабеле — 21%.
Кроме того, там напомнили, что с 15 марта 2024 года по 31 августа 2025-го проводится добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов стройматериалов. Как отметили в министерстве, после того как она станет обязательной, Росстандарт сможет полноценно использовать информацию из системы маркировки для организации контрольно-надзорной деятельности на базе риск-ориентированного подхода.
В пресс-службе Минстроя «Известиям» сообщили, что рекомендации СФ поступили и будут рассмотрены в установленном порядке. Там, в свою очередь, обратили внимание, что новые, в том числе ввозимые из-за рубежа, материалы, изделия, конструкции и технологии, требования к которым не установлены, могут применяться в строительстве на территории России только после подтверждения их пригодности.
Кроме того, приказом Минстроя утвержден свод правил, которыми установлена необходимость в рамках контрольных мероприятий осуществлять проверку качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства. При этом в ведомстве напомнили, что с 2022 года представители РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии создали рабочую группу и проделали большую совместную работу по подготовке техрегламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий».— Большинство федеральных органов исполнительной власти, а также крупнейшие производители строительных материалов на территории ЕАЭС поддерживают его принятие. Это позволит снизить технические барьеры в торговле и обеспечить свободное перемещение качественных и безопасных строительных материалов и изделий по территориям пяти стран, — уточили в ведомстве, отметив, что документ будет распространяться на 469 видов такой продукции. В настоящее время документ проходит внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС, добавили в Минстрое.
Меры для сокращения фальсификата
В пресс-службе отраслевого объединения НО «Союзцемент» подтвердили существование на рынке высокой доли фальсификата.
— Это реальная угроза жизни и здоровью граждан, и наличие в обороте любой его доли неприемлемо. Использование некачественного цемента создает риски обрушения конструкций, их растрескивания, повышенного радиационного и химического фона, — сообщили «Известиям» в объединении.
Там также отметили, что изготовители такого товара берут небольшую долю настоящего цемента, примешивают золы, шлаки или другие добавки в пропорциях, не установленных ГОСТами. В результате получается смесь, которая не набирает прочность и не обладает другими необходимыми характеристиками, указали в организации.
Чтобы изменить ситуацию, необходимо восстановить государственный контроль и надзор на постоянной основе, который пока осуществляется в порядке эксперимента, уточнили в отрасли.
— Как правило, с фальсифицированными материалами сталкиваются люди, которые занимаются индивидуальным строительством и закупают их, например, на рынках. Индустриальное строительство подразумевает тендерные закупки, где в характеристиках необходимых материалов прописаны технические требования, — отметил в разговоре с «Известиями» управляющий партнер стройкомпании «Билдсервис» Владимир Комлев.
Он обратил внимание на то, что потребительский спрос прошлых лет был ориентирован на закупку стройматериалов иностранных поставщиков. Однако санкционные обстоятельства скорректировали рынок на акцент к отечественному производству. При этом, по его словам, на нем есть проверенные игроки.
Присутствие на рынке некачественных материалов очень сильно сказывается на качестве строительства и ремонта и это стало проблемой, пояснила «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
— Одна из причин в том, что государство ранее фактически отказалось от контроля в этой сфере. Сейчас, правда, уже пытается постепенно его вернуть. С 1 сентября 2024 года в России стартовал эксперимент по контролю за производством и обращением цемента, строительных смесей, радиаторов отопления, — пояснила парламентарий.
По ее словам, вторая причина в том, что в России нет национальных стандартов качества этих товаров, а техрегламент «О безопасности строительных материалов и изделий» на уровне ЕАЭС до сих пор не принят. Как отметила парламентарий, документ не поддерживают некоторые страны — члены союза, которые при этом являются основными поставщиками этого фальсификата в нашу страну.
— Контрафакт в строительстве может быть опасен для жизни россиян, которые покупают жилье из таких материалов. Например, если речь идет о некачественной электрической проводке, то это существенно повышает риски пожарной опасности — нет гарантии, что она не вспыхнет, и человек в этом случае останется без имущества, — заявил «Известиям» глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
По его словам, то же самое с цементом: известны кейсы, когда новые дома трескаются из-за использования некачественного материала. В некоторых случаях недостатки могут проявляться не сразу, но они в любом случае влияют на срок службы, значительно его уменьшая и повышая риски причинения вреда имуществу и здоровью потребителей, подчеркнул общественник. Поэтому важно, чтобы государство усилило контроль в этой сфере, считает он.