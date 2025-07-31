Не устраивайте стен: от 15 до 45% стройматериалов в РФ могут быть фальсификатом

Кроме того, приказом Минстроя утвержден свод правил, которыми установлена необходимость в рамках контрольных мероприятий осуществлять проверку качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства. При этом в ведомстве напомнили, что с 2022 года представители РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии создали рабочую группу и проделали большую совместную работу по подготовке техрегламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий».— Большинство федеральных органов исполнительной власти, а также крупнейшие производители строительных материалов на территории ЕАЭС поддерживают его принятие. Это позволит снизить технические барьеры в торговле и обеспечить свободное перемещение качественных и безопасных строительных материалов и изделий по территориям пяти стран, — уточили в ведомстве, отметив, что документ будет распространяться на 469 видов такой продукции. В настоящее время документ проходит внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС, добавили в Минстрое.