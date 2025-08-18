Почему Ethereum за месяц обогнал Биткоин в 50 раз по доходности и что будет дальше

«Технические сигналы показывают, что эфир близок к зоне перекупленности. RSI выше 70, что указывает на риск краткосрочной коррекции. Однако фундаментальный спрос и активность в сети пока поддерживают цену. При сохранении притоков и выходе биткоина из боковика Ethereum может протестировать $5 000−5 200 уже в ближайшие месяцы, а в случае снижения аппетита к риску — откатиться к $4 200−4 300 перед новым ростом. При этом биткоин сохраняет прочные позиции лидера и к началу зимы может достичь отметки $150 тысяч», — рассуждает Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining.