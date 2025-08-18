Почему Ethereum за месяц обогнал Биткоин в 50 раз по доходности и что будет дальше

Биткоину оказал сильную поддержку только российско-американский форум президентов на Аляске: в моменте монета обновляла максимумы и торговалась выше отметки в 122 тысячи долларов.
«За последний месяц Ethereum прибавил 56%, значительно опередив биткоин. Главным драйвером стали рекордные притоки в биржевые фонды на базе ETH: только 13 августа они превысили $1 млрд. Это стало крупнейшим однодневным результатом в истории», — фиксирует ситуацию Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining.
На первый взгляд произошедшее может показаться случайной аномалией, но за этой динамикой стоит целый комплекс факторов — от свежих законодательных инициатив в США до притока капитала в специализированные фонды. И если внимательно разобрать каждое из звеньев этой цепочки, становится понятно: нынешний виток роста Эфира может быть лишь началом куда более масштабного движения. Разберемся в причинах.
В чем плюсы Ethereum
С начала лета на рынке наблюдается взрывной приток инвестиций в Ethereum ETH. В то время как фонды на основе биткоина (BTC) фиксируют отток средств (, эфирные ETH показывают кратный рост спроса. Значительную часть интереса обеспечивают институциональные инвесторы, для которых Ethereum стал более понятным и привлекательным активом после принятых в США законов.
Дополнительным катализатором послужил и возможный запуск функции стейкинга (временной заморозки криптосчета с последующим вознаграждением его держателя) внутри ETH. Если это произойдет, держатели смогут дополнительно получать от 3 до 4% годовых в ETH, помимо потенциального роста стоимости монеты. Такой «двойной доход» особенно ценен для крупных игроков, работающих в долгосрочной перспективе.
Еще одним уникальным преимуществом Ethereum является его механизм контроля эмиссии.
При высоких объемах транзакций сеть сжигает часть комиссий, что делает актив дефляционным. С начала мая предложение эфира сократилось примерно на двадцать тысяч монет. На фоне многомиллионного оборота это может казаться скромной цифрой, но сам факт постоянного сжигания создает долгосрочный дефицит, усиливая давление на цену в сторону роста. В периоды ажиотажной активности этот эффект способен стать особенно заметным.
«Кроме этого, механизм контроля эмиссии Эфира устроен таким образом, что в моменты, когда транзакционная активность в сети высока (например, как сейчас), то актив становится дефляционным за счет сжигания части комиссий от транзакций. Так, с начала мая общее предложение сократилось на 20 тыс. монет. Это немного, но со временем эффект от дезинфляции может увеличиться», — уточняет Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций».
Ethereum v.s. Bitcoin
В конце весны американский Конгресс принял сразу несколько ключевых законопроектов — Genius, Clarity и Anti-CBDC. Они задали новый вектор развития для крипторынка, фактически легитимизировав проекты и стартапы в этой сфере, а также поддержав развитие стейблкоинов (крипты, привязанной к обычной валюте, например USDT).
Для Ethereum это стало особенно важно: подавляющее большинство стейблкоинов работает именно на его блокчейне, а инфраструктура сети идеально подходит для сложных децентрализованных приложений. Bitcoin в этой картине выглядит скорее как «цифровое золото», но не как универсальная технологическая платформа. Именно поэтому законы оказались более благоприятными для эфира, чем для старшего брата.
«Кроме этого, сработал эффект низкой базы. С момента запуска Bitcoin, крупнейшая криптовалюта выросла почти в 3 раза, неоднократно переписав исторические максимумы. С момента же запуска Ethereum ETH монета выросла всего в 1,5 раза и не переписала исторический максимум. В таких условиях BTC кажется более дорогим», — объясняет эксперт «БКС Мир инвестиций».
Еще одним мощным драйвером стали ожидания снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME FedWatch, вероятность ее снижения уже в сентябре оценивается почти в 99,8%. Для инвесторов это сигнал к расширению вложений в рисковые активы — от акций до криптовалют.
«Технические сигналы показывают, что эфир близок к зоне перекупленности. RSI выше 70, что указывает на риск краткосрочной коррекции. Однако фундаментальный спрос и активность в сети пока поддерживают цену. При сохранении притоков и выходе биткоина из боковика Ethereum может протестировать $5 000−5 200 уже в ближайшие месяцы, а в случае снижения аппетита к риску — откатиться к $4 200−4 300 перед новым ростом. При этом биткоин сохраняет прочные позиции лидера и к началу зимы может достичь отметки $150 тысяч», — рассуждает Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining.
Несмотря на то что исторически Ethereum и Bitcoin часто движутся синхронно, сейчас их траектории разошлись. В биткоин-фондах наблюдается сокращение активов, тогда как в эфирных — рост. Все больше компаний объявляют о формировании крипторезервов в ETH, а не в BTC. Законодательные инициативы США дали преимущество проектам, способным обслуживать стейблкоины и сложные смарт-контракты, что для биткоина попросту неприменимо.
Наконец, у эфира есть эффект низкой базы: после запуска ETH биткоин успел вырасти почти втрое и обновить исторические рекорды, тогда как Ethereum подорожал лишь в полтора раза и до пика пока не дотянулся. Для инвесторов он выглядит «дешевле» на фоне перегретого BTC.
«Когда в начале года Bitcoin показал значительный рост, Ethereum и другие альткоины оставались в стороне, накапливая потенциал для догоняющего движения. Сейчас этот эффект реализуется — инвесторы активно перераспределяют капитал из BTC в ETH и другие альткоины», — считает Антон Гонтарев, коммерческий директор компании «Intelion Data Systems».
Перспективы Эфира
Краткосрочная картина для эфира показывает признаки перегретости: цена подошла к историческим максимумам, и коррекция здесь была бы естественным сценарием. Однако в среднесрочной перспективе актив все еще недооценен относительно биткоина.
Пара ETH/BTC уже вплотную подошла к пробою долгосрочного нисходящего тренда. При сохранении динамики рост до уровня 0,06 по этой паре выглядит вполне реалистично. Если биткоин к этому времени будет стоить около 120 тысяч долларов, эфир способен подняться до 7 200 долларов. Такой сценарий вполне вписывается в исторические закономерности роста после запуска ETF.
«На горизонте года Ethereum может вырасти по отношению к биткоину на 50%. Сейчас мы уже близки к тому чтобы пробить долгосрочный нисходящий тренд в паре ETH/BTC. Таким образом, ETH/BTC может резко вырасти в район 0,06 (текущее 0,039). Это уровни максимумов 2024 г. При сохранении цены BTC на уровне $120 тыс. это примерно $7200. С учетом ранее приведенной динамики BTC после запуска ETH такие оценки выглядят обоснованно», — полагает Олег Решетников из «БКС Мир инвестиций».
Сочетание политических и экономических факторов, уникальной токеномики, растущего институционального спроса и новых возможностей для получения дохода делает Ethereum главным героем текущего сезона.
Да, краткосрочные откаты неизбежны, но фундаментальные драйверы говорят о том, что нынешний рост — это не вспышка, а часть более масштабного тренда. И если рынок продолжит жить в условиях мягкой денежной политики и позитивного регулирования, эфир еще не раз удивит своей динамикой, оставив биткоин в роли тяжеловеса, которому сложно быстро набирать скорость.
«Мы не видим пока признаков критической перекупленности: институциональный спрос и долгосрочные сценарии применения технологии создают условия для сохранения восходящего тренда и закрепления выше $7 000 в среднесрочной перспективе», — заключает Антон Гонтарев из «Intelion Data Systems».