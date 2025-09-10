«Не любой ценой»: россияне набрали кредитов на триллион рублей

В августе российские банки выдали населению кредитов почти 1 трлн рублей, следует из предварительной оценки консалтинговой компании Frank RG. По отношению к июлю объем выданных кредитов вырос на 8,7%, или 75,6 млрд. А рост ипотечного портфеля опередил не только июль 2025, но и август 2024-го года. Аналитики указывают, что рынок, похоже выходит из «спячки» и начал оживать после июльского снижения ставок. Однако нынешних значений пока недостаточно. Подробнее — в материале «Известий».