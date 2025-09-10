«Не любой ценой»: россияне набрали кредитов на триллион рублей

В августе российские банки выдали населению кредитов почти 1 трлн рублей, следует из предварительной оценки консалтинговой компании Frank RG. По отношению к июлю объем выданных кредитов вырос на 8,7%, или 75,6 млрд. А рост ипотечного портфеля опередил не только июль 2025, но и август 2024-го года. Аналитики указывают, что рынок, похоже выходит из «спячки» и начал оживать после июльского снижения ставок. Однако нынешних значений пока недостаточно. Подробнее — в материале «Известий».
Выходит из спячки
Как уточняется в обзоре, положительную динамику показали все сегменты по сравнению с прошлым месяцем.
Розничное кредитование продолжило расти на фоне июльского снижения ставок.
Центробанк начал цикл снижения ставок летом 2025 года: первое снижение было в начале июня, до 20% годовых, второй раз регулятор снизил ключевую ставку в конце июля сразу на 2 процентных пункта — до 18%.
Как рассказали опрошенные «Известиями» аналитики, этого значения оказалось достаточно, чтобы рынок начал показывать признаки оживления.
— Рост почти на 9% к июлю выглядит внушительно, но говорить о полноценном оживлении кредитования пока преждевременно. Август традиционно является месяцем повышенного спроса на заемные средства — сказывается сезон отпусков и подготовка к учебному году, — указывает директор по продажам компании RexRent Сергей Соломатин.
— Снижение ключевой ставки в июне и июле (суммарно на 3,0 п. п.) подтолкнуло рынок кредитования. Банки начали уменьшать ставки по всем типам займов. Но текущие темпы роста не взрывные, а осторожные, чего, по всей видимости, как раз и добивается Банк России, — отмечает аналитик Brobank.ru Юрий Исаев.
Ипотека в рост
Самый заметный рост в августе, по данным Frank AG, показал сегмент ипотечного кредитования — плюс 10,8% к июлю.
Банки выдали ипотечные кредиты на 392,5 млрд рублей. Показатели августа 2025 на 10,8% выше июля 2025 года и на 6,3% выше августа 2024. Средний размер выдаваемого кредита, после двух месяцев снижения, вновь показывает рост на 1,7% за месяц и в августе 2025 составил 4,9 млн рублей. В количественном выражении рост составил 8,9%, всего 80,0 тыс. кредитов, говорится в исследовании Frank AG.
Ипотечный позитив, как подчеркивают эксперты, пока держится исключительно на льготных программах: без господдержки показатели были бы куда скромнее.
— Россияне активно воспользовались возможностями льготных программ, что подтверждает высокую значимость государственной поддержки как для граждан, так и для кредитно-финансовой системы. Семейная ипотека и другие субсидированные продукты стали основными драйверами роста, компенсируя снижение активности в коммерческом сегменте, — говорит Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ.
— В июле и августе 2024 года уже не действовала массовая льготная программа со ставкой в 6% годовых. То есть текущие условия рынка и 12-месячной давности — сопоставимы, — отмечает Юрий Исаев.
Объемы выдач, разумеется, спровоцировала и инфляция. За год выросли цены на жилье, что повлекло за собой увеличение оформляемой в долг сумм и, как следствие, итогового объема на рынке целевого кредитования для покупки жилья, добавляет аналитик.
Для заметного увеличения спроса на общедоступные программы ипотеки ставки по ним должны снизиться хотя бы до 10−12% годовых, указывает Исаев, а до конца 2025 года вероятность такого изменения рынка крайне маловероятна.
Автокредиты
Рынок автокредитов в августе 2025 вырос на 10,2% к июлю 2025 года, до 173,4 млрд рублей. В количественном выражении также отмечается рост (+7,2% к июлю 2025 года). Средний чек в августе 2025 показывает рост шестой месяц подряд (+2,8% за месяц) до 1,45 млн рублей.
По мнению старшего аналитика Frank AG Ксении Матенковой, рост держится за счет субсидированных кредитов, а также снижения ставок по рыночным программам. Средний чек за год практически не изменился, снизившись на 0,2%.
Автокредитование в значительной степени зависит от спроса на рынке транспортных средств. Именно это обстоятельство в последние годы становится основным сдерживающим фактором в автокредитовании, указывают в Brobank.ru. Хотя снижение ставок по автокредитам повысит спрос на такие займы, существенного изменения спроса, например, как по потребкредитам, ждать не стоит, считает аналитик.
Оценка с пристрастием
Рост в сегменте кредитов наличными, по данным Frank AG, составил 5,6%, до 357 млрд рублей, он наблюдается третий месяц подряд. В количественном выражении было выдано на 3,3% больше кредитов по сравнению с июлем 2025, а средний объем выданного кредита вырос до 191 тысячи рублей (+2,2% к июлю 2025 года и рост на 11% за год).
Потребительское кредитование восстанавливается более осторожно: банки ужесточили требования к заемщикам, особенно в части подтверждения доходов и долговой нагрузки.
— Практически недоступными кредиты стали для граждан с просрочками в кредитной истории, неофициальными доходами или высоким уровнем долговой нагрузки. Автокредитование остается под давлением из-за ограниченного предложения транспортных средств и высокой стоимости, — констатирует Надежда Капустина.
— Учитывая, что просрочки физлиц по потребительским кредитам в 2025 году превысили 1,5 трлн рублей, то логика будет такова: «сначала разберись со старыми кредитами — потом получай новые». Учитывая этот факт, а также высокие инфляционные ожидания (ЦБ сообщал, что в августе они выросли до 13,5%), регулятор, скорее всего, в дальнейшем будет действовать осторожно, подчеркивает юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар.
К докризисному уровню
Что же касается реального оживления рынка, то как подчеркивают эксперты, это возможно только при возвращении ставок к докризисному уровню и активном участии производителей в субсидировании кредитов. А до конца года, по мнению большинства опрошенных «Известиями» экспертов, существенных изменений не предвидится.
Регулятор, скорее всего, будет проявлять осторожность, балансируя между потребностью в оживлении экономики и необходимостью дальнейшего сдерживания инфляции. Поэтому процентные ставки, вероятно, стабилизируются на текущих уровнях, поскольку инфляционные риски ограничивают возможности дальнейшего смягчения монетарной политики.
В таких условиях аналитики ждут умеренного роста кредитования — преимущественно за счет ипотеки и качественного потребительского сегмента.
— К концу года обычные ипотечные кредиты будут под 17 — 19%, льготные — 7−11%. В потребительском сегменте ставки, скорее всего, останутся в пределах 17−20%. Это значит, что пик дорогих кредитов уже пройден, и рынок становится более спокойным, — прогнозирует основатель социальной сети о финансах «Базар» Владислав Никонов.
Сильнее всего будут расти ипотека и потребительские кредиты на бытовые расходы — ремонт, технику, образование, уточняет он. Автокредиты и большие необеспеченные займы останутся на втором плане.