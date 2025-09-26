Не имей сто друзей: куда сегодня можно вложить 10 тысяч рублей с выгодой

Когда речь заходит о серьезных инвестициях, многие считают, что начинать нужно с сотен тысяч рублей. На самом деле именно небольшие суммы помогают безболезненно освоить финансовый рынок, понять его механику и почувствовать, что такое риск и доходность. Да, сумма в 10 тыс. рублей не позволит инвестировать «на широкую ногу», но может открыть дверь в мир финансов. И ключевая задача здесь — не удвоить капитал в кратчайшие сроки, а наработать опыт, чтобы суметь это сделать в будущем.