Не Аляской единой. Каким будет курс доллара после переговоров Путина и Трампа

На уходящей неделе курс рубля был относительно стабильным большую часть недели. На рынок, вероятно, влияла неопределенность, связанная с итогами встречи президентов США и России. «Рубль сохраняет сильные позиции в условиях отсутствия явного негатива со стороны геополитики, а также высоких реальных процентных ставок», — считает эксперт.
Согласно последним данным Банка России по платежному балансу, в июне экспорт товаров и услуг почти не изменился по сравнению с маем и снизился на 6,2% относительно результата июня 2024 года.
По итогам первого полугодия 2025 года экспорт товаров и услуг сократился на 5,0% г/г. Импорт товаров и услуг в июне 2025 г. при этом вырос на 4,9% г/г, но незначительно сократился по сравнению с маем (на 1,2% м/м). По итогам полугодия темпы роста составили 3,8% г/г. В результате чистый экспорт товаров и услуг в июне составил 4,5 млрд долл., что на 0,2 млрд долл. меньше, чем в предыдущем месяце, и на 3,8 млрд долл. ниже показателя июня 2024 года. По итогам первых шести месяцев 2025 г. чистый экспорт товаров и услуг составил 36,6 млрд долл. (-18,2 млрд долл. г/г).
Чистый отток капитала, связанный с операциями с иностранными финансовыми активами, в июне 2025 г. оказался незначительным и составил 0,9 млрд долл. (2,5% экспорта товаров и услуг). Для сравнения в июне 2024 года показатель был равен 4,4 млрд долл. (11,3% экспорта товаров и услуг). Чистое приобретение финансовых активов в целом по итогам первого полугодия 2025 года находится заметно ниже прошлогоднего уровня как в абсолютном, так и в относительном выражении. В январе-июне 2025 года оно составило 24,9 млрд долл. (-14,0 млрд долл. г/г), или 11,4% экспорта товаров и услуг (-5,5 п.п. г/г).
«Уменьшение оттока капитала по финансовому счету, вероятно, стало основной причиной сильных позиций рубля в условиях сокращения сальдо счета текущих операций и чистого экспорта товаров и услуг в первом полугодии», — рассуждает Наталья Ващелюк.
К уменьшению показателя могла привести комбинация улучшения геополитических условий и высоких рублевых процентных ставок. В дальнейшем, если процентные ставки продолжат снижаться, а геополитические условия не улучшатся, чистый отток капитала может вырасти, а рубль — ослабнуть.
К некоторому ослаблению рубля также может привести обнуление нормативов продажи валютной выручки, о котором было объявлено в конце недели. Инвесторы могут воспринять новость как сигнал о том, что будут появляться новые формальные и неформальные инициативы, способные поддержать снижение курса рубля. Таким образом, девальвационные ожидания могут несколько усилиться, а спрос на иностранную валюту — вырасти. При этом продажи валюты экспортерами существенно превышали нормативы, которые действовали раньше, и их отмена не должна оказать существенного влияния на рынок в условиях высоких процентных ставок и отсутствия негатива во внешнем фоне.
На следующей неделе, вероятно, для рубля продолжат оставаться важными новости по переговорному процессу между Россией, США и другими странами.
«Если обозначаться более конкретные перспективы по геополитической деэскалации и снятии антироссийских санкций, рубль может находиться ближе к нижней границе коридора 79−82 рублей для доллара и 10,9−11,4 рубля для юаня», — прогнозирует аналитик.
Переход курса рубля к верхней границе коридоров возможен при отсутствии значимых результатов в переговорах и повышении риска усиления санкционного давления на Россию.
