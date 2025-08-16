Не Аляской единой. Каким будет курс доллара после переговоров Путина и Трампа

По итогам первого полугодия 2025 года экспорт товаров и услуг сократился на 5,0% г/г. Импорт товаров и услуг в июне 2025 г. при этом вырос на 4,9% г/г, но незначительно сократился по сравнению с маем (на 1,2% м/м). По итогам полугодия темпы роста составили 3,8% г/г. В результате чистый экспорт товаров и услуг в июне составил 4,5 млрд долл., что на 0,2 млрд долл. меньше, чем в предыдущем месяце, и на 3,8 млрд долл. ниже показателя июня 2024 года. По итогам первых шести месяцев 2025 г. чистый экспорт товаров и услуг составил 36,6 млрд долл. (-18,2 млрд долл. г/г).