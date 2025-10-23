Власти склоняются к отказу от введения налога на российский софт

Как рассказали «Ъ» несколько высокопоставленных источников в «цифровом» и финансово-экономическом блоках Белого дома, по итогам внутреннего обсуждения власти склоняются к тому, чтобы исключить из внесенного в Госдуму налогового законопроекта (уже принятого в среду в первом чтении) норму об отмене с 2026 года освобождения от НДС реализации софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения.
Как выяснил «Ъ», возможность удалить норму об НДС для продаж российского ПО из пакета поправок стала в последние дни предметом обсуждения в правительстве. Курирующий «цифру» вице-премьер Дмитрий Григоренко активно поддержал просьбу отрасли о сохранении для IT-сектора действующего освобождения от налога. По данным «Ъ», из обсуждений сложилось мнение, что введение НДС на ПО из реестра недостаточно обсуждалось Минфином с отраслью — и премьер поручил отраслевым руководителям дополнительно изучить вопрос. Косвенно подтвердил возможность пересмотра решения и его инициатор, глава Минфина Антон Силуанов, заявивший в среду при рассмотрении налогового законопроекта в Госдуме, что ведомство готово еще поработать над вопросом об отмене льготы по НДС — взвесить все за и против и найти решения ко второму чтению. Поясним, что при этом втором чтении спорную норму можно удалить соответствующей поправкой — и собеседники «Ъ» говорят о том, что это с «высокой вероятностью произойдет после финализации обсуждения».
По данным собеседников «Ъ», основным аргументом в дискуссиях у премьера о возможности «откатить» решение об НДС для российского ПО была системная значимость IT для технологической независимости и цифровой трансформации, затронувшей почти все отрасли экономики — от АПК и промышленности до госуправления.
Развитие российского промышленного ПО — один из приоритетов Михаила Мишустина: принимая участие в главной отраслевой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), премьер обсуждал с отраслью поддержку разработчиков программного обеспечения для ускорения перехода компаний на отечественные решения и расширения тиражирования успешных IT-проектов (см. «Ъ» от 4 июня). Цифровизация — главный инструмент обеспечения эффективности правительства, вклад IT в экономику по итогам 2024 года составил 6% ВВП, при этом отрасль, по оценкам АНО «Цифровая экономика», уже возвращает в бюджет два рубля на каждый рубль господдержки.
Ранее в письмах в правительство и президенту Фонд развития интернет-инициатив, «Руссофт», Союз технологических компаний, ассоциация «МИТ — Мы ИТ», «Опора России», АПКИТ, АРПП «Отечественный софт» и другие предупреждали, что общие потери бюджета в случае роста налоговой нагрузки для IT-компаний могут составить 46,5 млрд руб. (что почти вдвое выше ожидаемых Минфином дополнительных доходов в 25 млрд руб.). Многие компании отрасли ждет рост долгов, банкротство или отток программистов из РФ, утверждали авторы письма.
В принятой в первом чтении редакции законопроекта «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» упраздняется пп. 26 п. 2 ст. 149 НК, по которому «реализация на территории РФ исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ» не подлежит обложению НДС. Отмена этого подпункта не упоминалась в пояснительной записке и была обнаружена юристами IT-компаний (см. «Ъ» от 30 сентября и 1 октября). Если отмена была бы принята, любая компания, занимающаяся проектами по коммерциализации разработанного ею ПО, стала бы плательщиком НДС при его продаже.
Отметим, что правительство Михаила Мишустина известно «экспериментальными» подходами к госрегулированию, когда новации сначала опробуются в рамках пилотных проектов и только с учетом их опыта распространяются шире или отменяются. Нынешний «откат» — редкий случай, когда мера может быть признана избыточной еще до ее введения. По данным собеседников «Ъ», причина этого в том, что обложение НДС российского ПО по итогам изучения вопроса действительно признано слишком чувствительным для IT-отрасли. «Разработчики ПО не всегда имеют достаточный объем входящего НДС, который можно поставить к вычету. У обычного бизнеса есть затраты на создание будущего продукта, на которые можно уменьшить НДС, подлежащий уплате, а у IT-сектора основные затраты — это фонд оплаты труда, то есть уменьшить подлежащий уплате налог не на что и его придется целиком брать на компанию», — объясняет высокопоставленный собеседник «Ъ» в правительстве. Отметим, что возможный отказ от введения НДС на российское ПО не означает отмены другой меры по повышению нагрузки на отрасль: увеличение льготных ставок страховых взносов для IT до 15% (с 7,6%) с сумм выше единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (2,97 млн руб. на 2026 год) в поправках к НК останется.
По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, отказ от НДС для IT будет не сохранением льготы (в отрасли НДС не применяется с 2008 года, в 2021-м его ввели для зарубежного ПО), а «верным решением государства, учитывающим специфику предприятий отрасли» — иначе НДС служил бы оборотным налогом на уровне 18% от оборота, что «явно противоречит здравому смыслу при средней рентабельности в 15%». Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин также доволен тем, что «правительство прислушалось к мнению участников IT-индустрии». «У разработчиков до 80% затрат составляет зарплата программистов, и зачесть НДС, как это делают торговые компании, невозможно. Налог по ставке 22% стал бы для отрасли оборотным налогом и вызвал бы рост стоимости ПО на сумму НДС», — говорит он.