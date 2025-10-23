Власти склоняются к отказу от введения налога на российский софт

Отметим, что правительство Михаила Мишустина известно «экспериментальными» подходами к госрегулированию, когда новации сначала опробуются в рамках пилотных проектов и только с учетом их опыта распространяются шире или отменяются. Нынешний «откат» — редкий случай, когда мера может быть признана избыточной еще до ее введения. По данным собеседников «Ъ», причина этого в том, что обложение НДС российского ПО по итогам изучения вопроса действительно признано слишком чувствительным для IT-отрасли. «Разработчики ПО не всегда имеют достаточный объем входящего НДС, который можно поставить к вычету. У обычного бизнеса есть затраты на создание будущего продукта, на которые можно уменьшить НДС, подлежащий уплате, а у IT-сектора основные затраты — это фонд оплаты труда, то есть уменьшить подлежащий уплате налог не на что и его придется целиком брать на компанию», — объясняет высокопоставленный собеседник «Ъ» в правительстве. Отметим, что возможный отказ от введения НДС на российское ПО не означает отмены другой меры по повышению нагрузки на отрасль: увеличение льготных ставок страховых взносов для IT до 15% (с 7,6%) с сумм выше единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (2,97 млн руб. на 2026 год) в поправках к НК останется.