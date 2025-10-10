NBC: компания в США уничтожает тысячи посылок из-за таможенных трудностей

Узнать больше по теме

Логистика: искусство учета, хранения и доставки

От бесперебойных поставок сырья до доставки готовой продукции конечному потребителю — правильно выстроенные процессы обеспечивают конкурентное преимущество, снижают затраты и повышают удовлетворенность клиентов. В статье разбираемся в основах логистики, ее видах и задачах.