Названы виды жилья, которые сильнее всего подорожают на вторичке с 1 сентября

Что происходит с ценами на вторичку
На рынке вторичного жилья в России к началу сентября наблюдается тенденция к умеренной коррекции цен. Резкое повышение спроса сдерживают все еще высокие ипотечные ставки. Рынок пока балансирует в «стабильной зоне». Сделки проходят в меньших объемах, но продавцы не намерены сильно снижать цены. В течение года снижение может составить в среднем 1−3%.
На московском рынке ситуация более устойчивая. Сейчас наблюдается небольшой рост цен (0,5% в месяц или 5−7% в год). Данная тенденция особенно прослеживается в районах с активным развитием инфраструктуры и открытием новых станций метро. В них рост цен за год может достичь 8−10%.
Рынок «вторички» в Москве сохраняет потенциал для роста и остается привлекательным для покупателей, которые ориентированы на долгосрочные вложения. При этом наблюдается корректировка запросов. Люди все больше обращают внимание на высокобюджетные лоты (объекты ценовой категории от 60 млн руб. и выше). Авансы и сделки по таким объектам стали более заметны в общем объеме. В течение последних двух лет эти лоты не были так востребованы.
Потенциальными покупателями в данном случае являются лица, у которых есть деньги на руках и которым не требуется решать свои жилищные вопросы. Они понимают, что пришло время приобретать, так как к моменту, когда рынок разогреется, процесс покупки квартиры или дома будет уже значительно сложнее и с более ограниченным выбором. Поэтому такие люди стремятся упростить процесс покупки и найти соответствующий их требованиям объект.
Какие квартиры могут подорожать сильнее всего
Повышению спроса на рынке вторичного жилья в Москве могут способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и активность покупателей в высокий сезон. Кроме того, у части людей в августе-начале сентября заканчиваются сроки по вкладам. Ставки по новым депозитам будут существенно ниже.
На фоне перечисленных факторов большой отложенный спрос может выйти на рынок и подстегнуть рост цен. При этом сильнее всего могут подорожать квартиры экономкласса. Именно в сегменте эконом-комфорт сейчас аккумулировано максимальное количество денежных средств.
