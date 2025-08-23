Названы виды жилья, которые сильнее всего подорожают на вторичке с 1 сентября

Рынок «вторички» в Москве сохраняет потенциал для роста и остается привлекательным для покупателей, которые ориентированы на долгосрочные вложения. При этом наблюдается корректировка запросов. Люди все больше обращают внимание на высокобюджетные лоты (объекты ценовой категории от 60 млн руб. и выше). Авансы и сделки по таким объектам стали более заметны в общем объеме. В течение последних двух лет эти лоты не были так востребованы.