Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы виды жилья, которые сильнее всего подорожают на вторичке с 1 сентября

Рынок вторичного жилья активизируется на фоне приближения высокого сезона и снижения ключевой ставки Банка России. Что будет с ценами в сентябре — разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки

Что происходит с ценами на вторичку

На рынке вторичного жилья в России к началу сентября наблюдается тенденция к умеренной коррекции цен. Резкое повышение спроса сдерживают все еще высокие ипотечные ставки. Рынок пока балансирует в «стабильной зоне». Сделки проходят в меньших объемах, но продавцы не намерены сильно снижать цены. В течение года снижение может составить в среднем 1−3%.

На московском рынке ситуация более устойчивая. Сейчас наблюдается небольшой рост цен (0,5% в месяц или 5−7% в год). Данная тенденция особенно прослеживается в районах с активным развитием инфраструктуры и открытием новых станций метро. В них рост цен за год может достичь 8−10%.

Рынок «вторички» в Москве сохраняет потенциал для роста и остается привлекательным для покупателей, которые ориентированы на долгосрочные вложения. При этом наблюдается корректировка запросов. Люди все больше обращают внимание на высокобюджетные лоты (объекты ценовой категории от 60 млн руб. и выше). Авансы и сделки по таким объектам стали более заметны в общем объеме. В течение последних двух лет эти лоты не были так востребованы.

Потенциальными покупателями в данном случае являются лица, у которых есть деньги на руках и которым не требуется решать свои жилищные вопросы. Они понимают, что пришло время приобретать, так как к моменту, когда рынок разогреется, процесс покупки квартиры или дома будет уже значительно сложнее и с более ограниченным выбором. Поэтому такие люди стремятся упростить процесс покупки и найти соответствующий их требованиям объект.

Какие квартиры могут подорожать сильнее всего

Повышению спроса на рынке вторичного жилья в Москве могут способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и активность покупателей в высокий сезон. Кроме того, у части людей в августе-начале сентября заканчиваются сроки по вкладам. Ставки по новым депозитам будут существенно ниже.

На фоне перечисленных факторов большой отложенный спрос может выйти на рынок и подстегнуть рост цен. При этом сильнее всего могут подорожать квартиры экономкласса. Именно в сегменте эконом-комфорт сейчас аккумулировано максимальное количество денежных средств.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше