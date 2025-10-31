Названы топ-10 причин просрочки россиян по банковским кредитам

На втором месте идет потеря работы: каждый девятый не платит кредит именно по этой причине. Хотя в стране не наблюдается высокого уровня безработицы и рынок вакансий достаточно активен, для части россиян внезапное увольнение и сокращение может стать финансовой проблемой. В том числе, отсутствие финансовой подушки безопасности может привести к тому, что от выплат по кредитам могут на какое-то время отказаться, считая его не первостепенной тратой.