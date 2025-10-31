Названы топ-10 причин просрочки россиян по банковским кредитам

Основной и самой частой причиной просрочки по кредитам остается задержка зарплаты. По данным Сбера, каждый третий россиянин, который не платил вовремя по кредиту, сталкивался с этой проблемой.
Чаще всего с этой проблемой сталкиваются те, кто работает в микро- и малом бизнесе, когда в одной компании работает менее ста человек.
Есть выборка и по отраслям: чаще всего невовремя платят зарплату в сфере строительства, недвижимости и розничной торговли.
На втором месте идет потеря работы: каждый девятый не платит кредит именно по этой причине. Хотя в стране не наблюдается высокого уровня безработицы и рынок вакансий достаточно активен, для части россиян внезапное увольнение и сокращение может стать финансовой проблемой. В том числе, отсутствие финансовой подушки безопасности может привести к тому, что от выплат по кредитам могут на какое-то время отказаться, считая его не первостепенной тратой.
Стоит отметить, что обе первые причины неуплаты по кредитам чаще всего встречаются в ситуации, когда люди не оформлены по трудовому договору и «условия» могут меняться вне зависимости от того, что им обещали при трудоустройстве. Именно в перечисленных выше сферах — строительство, недвижимость и торговля — чаще всего люди работают неофициально.
Третье место в рейтинге причин невыплаты кредита — ошибки клиентов банков. Зачастую люди не понимают, в какие именно сроки какую часть кредита они должны вернуть банку. Нередко — один из десяти неплательщиков — люди не платят по кредиту вовремя из-за расстерянности.
На четвертом месте идет отсутствие денег (8% случаев).
На пятом — болезнь (7%). Затянувшийся больничный может привести одновременно к снижению дохода и к росту расходов (лекарства, процедуры и так далее).
Превышение расходов над доходами становятся причиной неуплаты по кредитам в 5% случаев, как и непредвиденные расходы (5%).
На восьмом месте стоят технические сложности с уплатой кредита (4%), а также снижение доходов (4%).
Замыкает десятку причин «внезапная крупная покупка». В трех процентах случаев именно так неплательщики объясняют просррочку.
По мнению экспертов, россиянам, которые столкнулись с рисками просрочки по кредиту, стоит в первую очередь позвонить или написать в банк. Можно оформить реструктуризацию займа, взять кредитные каникулы или совместно с менеджером выработать новый график избавления от кредита. Главное — не «зарывать голову в песок».