Названы страны с самыми высокими ценами на яйца

Еще меньше ста рублей за десяток яиц можно заплатить в Белоруссии и Ливии (по 88 рублей), Азербайджане (99,2 рубля), а также во Вьетнаме (99,9 рубля). В остальных странах цены выше этой отметки.

Наиболее высокие они в Швейцарии — там за десяток яиц придется отдать 514 рублей. Также существенно выше, чем в других экономиках, он обойдется в Исландии (455 рублей) и Новой Зеландии (427,5 рубля). В Люксембурге десяток яиц обойдется в 348 рублей, а Дании — в 344 рубля.

Среди стран «Большой двадцатки», помимо Индии и России, наиболее бюджетно десяток яиц обойдется в Индонезии (105 рублей) и Китае (107 рублей). Заметно больше придется заплатить в Японии, Бразилии и Турции — примерно по 150 рублей. От 150 до 200 рублей за них попросят в ЮАР, Мексике, Саудовской Аравии, Аргентине и Южной Корее.