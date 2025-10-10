Названы страны с самыми высокими ценами на яйца

10 октября в мире отмечается Всемирный день яйца. В среднем стоимость десятка в мире составляет в настоящее время примерно 191,3 рубля.
Меньше всего за десяток яиц среди 127 крупнейших экономик мира просят в Индии — всего 63,9 рубля. Далее идут Иран (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистан (79,5 рубля). Россия замыкает пятерку экономик с наименьшими ценами на этот продукт — по данным Росстата, средняя цена в августе составляла 82,1 рубля.
Еще меньше ста рублей за десяток яиц можно заплатить в Белоруссии и Ливии (по 88 рублей), Азербайджане (99,2 рубля), а также во Вьетнаме (99,9 рубля). В остальных странах цены выше этой отметки.
Наиболее высокие они в Швейцарии — там за десяток яиц придется отдать 514 рублей. Также существенно выше, чем в других экономиках, он обойдется в Исландии (455 рублей) и Новой Зеландии (427,5 рубля). В Люксембурге десяток яиц обойдется в 348 рублей, а Дании — в 344 рубля.
Среди стран «Большой двадцатки», помимо Индии и России, наиболее бюджетно десяток яиц обойдется в Индонезии (105 рублей) и Китае (107 рублей). Заметно больше придется заплатить в Японии, Бразилии и Турции — примерно по 150 рублей. От 150 до 200 рублей за них попросят в ЮАР, Мексике, Саудовской Аравии, Аргентине и Южной Корее.
Дороже всего поход в магазин за десятком яиц в «Большой двадцатке» обойдется в Австралии (311 рублей) и США с Францией (по 299 рублей).
