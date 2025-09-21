Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах

Самый большой разрыв в зарплатах между полами оказался в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. Следом расположилась Индия с разницей в 30,41%. Замкнула тройку Россия с 30,36% по итогам 2023 года (более свежие официальные данные не представлены).