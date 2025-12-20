Ричмонд
Названы сроки первого полета самолета «Байкал» с российским двигателем

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Первый полет легкомоторного многоцелевого самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.

Источник: © РИА Новости

«АО “УЗГА” изготовлены опытные образцы самолета ЛМС-901 и двигателя ВК-800, выполнены испытания двигателя ВК-800 в составе летающей лаборатории Як-40. В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800», — рассказали в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок.

Девятиместный самолет «Байкал» создается для местных воздушных линий и должен заменить «кукурузник» Ан-2. Самолет разработала компания «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.