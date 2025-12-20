Названы сроки первого полета самолета «Байкал» с российским двигателем

Девятиместный самолет «Байкал» создается для местных воздушных линий и должен заменить «кукурузник» Ан-2. Самолет разработала компания «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.