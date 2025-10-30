Названы сферы, в которых чаще всего предлагают увеличенные зарплаты

Наибольшее увеличение зарплатных предложений в среднем по России за период с января по сентябрь этого года было в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ, в сфере услуг, а также в IT и финансах, следует из данных исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», которые есть в распоряжении РИА Новости. Результаты приводит Прайм.