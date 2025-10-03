Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России

«По итогам третьего квартала 2025 года лидером по зарплатным предложениям стала сфера транспорта и логистики — там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 96,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте по зарплатным предложениям оказалась отрасль строительства и недвижимости с показателем 94,4 тысячи рублей в месяц. По итогам прошедшего квартала строительство впервые в 2025 году уступило лидерскую позицию по предложениям в вакансиях, а также продемонстрировало снижение показателя год к году на 4,2%», — говорится в исследовании.
Согласно данным, третье место по уровню зарплатных предложений заняла сфера производства и агропрома (91,6 тысячи рублей в месяц). В топ-5 отраслей с высокими зарплатными предложениями также вошли вакансии для работы студентов (85,2 тысячи рублей) и сфера маркетинга (83,3 тысячи рублей).
Отмечается, что лидером по росту зарплатного предложения в третьем квартале этого года относительно этого же периода 2024 года стала сфера IT, в которой этот показатель увеличился на 29,1%. В исследовании объяснили, что вакансии с указанными зарплатными предложениями чаще публикуются для привлечения начинающих специалистов и не отражают показатели в целом по отрасли.
Высокий прирост зарплат был также в маркетинге, рекламе и СМИ, они выросли на 26,6% год к году. На третьем месте находится сфера финансов и страхования, где зарплатные предложения выросли на 14,3%.
«По итогам третьего квартала с уверенностью можно сделать вывод, что зарплатная гонка, которую мы наблюдали последние 2 года, начала существенное замедление. Большинство представленных сфер уже демонстрируют прирост год к году, который не превышает 10%, хотя еще в первом квартале таких сфер было всего три. На бизнес оказывают одновременное давление несколько внешних факторов, у компаний становится меньше возможностей для дальнейшего финансового стимулирования персонала прежними темпами», — прокомментировал заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.
