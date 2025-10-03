Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России

«По итогам третьего квартала 2025 года лидером по зарплатным предложениям стала сфера транспорта и логистики — там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 96,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте по зарплатным предложениям оказалась отрасль строительства и недвижимости с показателем 94,4 тысячи рублей в месяц. По итогам прошедшего квартала строительство впервые в 2025 году уступило лидерскую позицию по предложениям в вакансиях, а также продемонстрировало снижение показателя год к году на 4,2%», — говорится в исследовании.