Названы самые частые схемы развода россиян при покупке недвижимости за границей

Он добавил, что одной из распространенных ошибок становится любовь к красивым картинкам. «Покупатели часто смотрят на рендеры с Pinterest и переводят деньги на pre-sale, не проверяя документы. Такая самонадеянность может повлечь за собой от потери задатка до полной утраты прав на жилье», — сказал эксперт.