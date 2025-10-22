Названы самые большие зарплаты для студентов в 2025 году

Самые большие средние зарплаты для студентов за первые девять месяцев этого года предлагали в сфере транспорта и логистики (более 116 тысяч рублей) и строительства (более 105 тысяч рублей), следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении РИА Новости. Результаты приводит Прайм.