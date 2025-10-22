Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые большие зарплаты для студентов в 2025 году

Самые большие средние зарплаты для студентов за первые девять месяцев этого года предлагали в сфере транспорта и логистики (более 116 тысяч рублей) и строительства (более 105 тысяч рублей), следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении РИА Новости. Результаты приводит Прайм.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Мэрия Хабаровска

«Средние зарплатные предложения для студентов в первом-третьем кварталах 2025 года показывают наибольшие суммы в отраслях транспорта и логистики (116 701 рублей) и строительства с недвижимостью (105 390 рублей)», — говорится в данных.

Отмечается, что третье место по уровню предлагаемых зарплат занимают стажировки (98 459 рублей) и работа без опыта (96 392 рублей). Затем идут производство и агропром (93 974 рублей), а также офисные службы с бизнес-услугами (92 389 рублей).

«Сфера услуг предлагает 81 704 рублей, красота и здоровье — 64 918 рублей. Маркетинг, реклама и СМИ — 63 910 рублей, торговля — 63 700 рублей, культура, образование и госслужба — 61 596 рублей», — уточняется в данных.

При этом в сфере IT, интернета и телекома среднее предложение составляет 56 257 рублей, а наименьшую зарплату предлагают в финансовой сфере и страховании — 52 394 рублей.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Узнать больше по теме
Логистика: искусство учета, хранения и доставки
От бесперебойных поставок сырья до доставки готовой продукции конечному потребителю — правильно выстроенные процессы обеспечивают конкурентное преимущество, снижают затраты и повышают удовлетворенность клиентов. В статье разбираемся в основах логистики, ее видах и задачах.
Читать дальше