Названы самые большие зарплаты для студентов в 2025 году

«Средние зарплатные предложения для студентов в первом-третьем кварталах 2025 года показывают наибольшие суммы в отраслях транспорта и логистики (116 701 рублей) и строительства с недвижимостью (105 390 рублей)», — говорится в данных.
Отмечается, что третье место по уровню предлагаемых зарплат занимают стажировки (98 459 рублей) и работа без опыта (96 392 рублей). Затем идут производство и агропром (93 974 рублей), а также офисные службы с бизнес-услугами (92 389 рублей).
«Сфера услуг предлагает 81 704 рублей, красота и здоровье — 64 918 рублей. Маркетинг, реклама и СМИ — 63 910 рублей, торговля — 63 700 рублей, культура, образование и госслужба — 61 596 рублей», — уточняется в данных.
При этом в сфере IT, интернета и телекома среднее предложение составляет 56 257 рублей, а наименьшую зарплату предлагают в финансовой сфере и страховании — 52 394 рублей.
