Названы российские регионы с самым быстрым ростом средних зарплат

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке — почти на 40 тысяч рублей за последний год, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных.

Источник: ТАСС

Так, жители Камчатки в сентябре текущего года стали получать на 38 тысяч рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Чукотки — на 28 тысяч, а Магаданской области — на 26 тысяч рублей. В топ-5 по приросту средних зарплат также вошли Ненецкий автономный округ, где показатель за последний год вырос на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край — на 20 тысяч рублей.

Средние зарплаты на Сахалине увеличились за последний год на 19 тысяч рублей, в Московской области — на 17 тысяч, а в Татарстане и Якутии — на 15 тысяч рублей. На девятом месте расположилась Еврейская автономная область — на 14 тысяч рублей.

Десятку регионов с самым значительным ростом номинальных зарплат за последние 12 месяцев замыкают Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (+13 тысяч рублей).

В среднем зарплата в России за последний год выросла на 12 тысяч рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

