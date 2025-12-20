Названы российские регионы с самым быстрым ростом средних зарплат

Так, жители Камчатки в сентябре текущего года стали получать на 38 тысяч рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Чукотки — на 28 тысяч, а Магаданской области — на 26 тысяч рублей. В топ-5 по приросту средних зарплат также вошли Ненецкий автономный округ, где показатель за последний год вырос на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край — на 20 тысяч рублей.