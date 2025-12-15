Названы регионы с самыми высокими доходами населения

У лидирующей десятки регионов соотношение доходов и фиксированного набора превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в три раза. Большинство регионов с высокими доходами занимаются добычей полезных ископаемых в суровых климатических условиях, что определяет высокие заработки. Высокий уровень среднедушевых доходов в Москве и Санкт-Петербурге, с одной стороны, определяется высокой зарплатой в этих городах, а с другой, значительными доходами от предпринимательской деятельности и доходов от собственности и депозитов в двух крупнейших федеральных городах России, поясняют эксперты.