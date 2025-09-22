Названы регионы с самой высокой медианной зарплатой

Самые низкие чистые медианные зарплаты в апреле-июне 2025 года были зафиксированы в Дагестане, Ингушетии и Чечне — менее 35 тысяч рублей в месяц или всего 50% от среднероссийского значения. Также невысокое значение чистой медианной заработной платы в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании: уровень чистой медианной зарплаты во втором квартале 2025 года в этих трех регионах не превышает 40 тысяч рублей. Кроме того, еще в 21 российском регионе чистая медианная зарплата в апреле-июне 2025 года за месяц была ниже 50 тысяч рублей.