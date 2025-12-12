Названы регионы с самой дешевой красной икрой в России

Средняя стоимость красной икры в России в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм, что вблизи минимумов с декабря прошлого года.
Бюджетнее всего купить икру в Удмуртии — 6 958 рублей в среднем за килограмм. Это единственный регион, где цена на икру еще ниже семи тысяч рублей. Чуть дороже она на Чукотке — 7 007 рублей.
Менее восьми тысяч рублей за килограмм деликатес стоит в девяти российских регионах, среди которых Якутия, Бурятия, Башкирия, Челябинская и Ивановская области, а также Республика Алтай.
В 69 регионах страны килограмм икры можно приобрести за 8−11 тысяч рублей. Например, в Москве и Новосибирской областях за нее просят почти 10 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 9,9 тысячи, Свердловской области — 9,5 тысячи, в Пермском крае — 9,1 тысячи, а в Татарстане — 8,1 тысячи.
Самая дорогая красная икра в России — в Мурманской области, где за килограмм надо отдать 11,4 тысячи рублей. Выше 11 тысяч рублей она обойдется еще в Тюменской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Чечне.