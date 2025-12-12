Названы регионы с самой дешевой красной икрой в России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке — примерно за семь тысяч рублей за килограмм, это на треть ниже, чем в среднем по стране, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.