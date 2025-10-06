Названы регионы-лидеры по материальному благополучию

При этом эксперты отмечают, что в 2024 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2024 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 18%. При этом в ряде регионов цены на жилье продолжают расти, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга.