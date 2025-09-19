Названы регионы, которые лидируют по досрочному погашению ипотеки

«Банк “Дом.РФ” проанализировал, какие регионы лидируют по досрочному погашению ипотечных кредитов в 2025 году. На первом месте — Москва, сумма досрочно погашенных с начала 2025 года средств составила около 6,5 миллиарда рублей. В топ-5 регионов также Подмосковье (2 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (1,5 миллиарда рублей), Краснодарский край (900 миллионов рублей) и Тюменская область (750 миллионов рублей)», — говорится в сообщении.
Далее следуют Новосибирская область (около 700 миллионов рублей), Свердловская область (около 700 миллионов рублей), Татарстан (500 миллионов рублей), Приморский край (450 миллионов рублей) и Ростовская область (400 миллионов рублей).
Отмечается, что всего с начала года в банке было досрочно погашено порядка 50 тысяч ипотечных кредитов, а объем составил почти 20 миллиардов рублей. Доля досрочного погашения в ипотечном портфеле составила 4%.
«Чаще всего досрочно погашают ипотеку заемщики, оформившие кредит по рыночным программам без господдержки, фактический уровень досрочного погашения по ним составил 10,6%, на вторичном рынке — около 8%», — прокомментировал вице-президент по розничным рискам кредитной организации Роман Евдокимов.
«По льготным ипотечным программам, на которые приходится более 80% портфеля, показатель ниже — менее 5%, средняя ставка по ним ниже, клиентам выгоднее не закрывать кредиты досрочно, а держать их в сберегательных продуктах, ставки по которым в течение года оставались высокими», — добавил он.
Также по словам Евдокимова, средний срок погашения ипотеки в банке составляет 13 лет.