Названы пять самых богатых стран Европы

Когда появилось в мировой экономике понятие развитых и развивающихся стран, то в первый блок практически стразу были включены страны «старой Европы». Какие именно страны этой части света считаются самыми зажиточными и что сделало их такими — в нашем материале.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Anokhi De Silva/CC0

Как следует из данных Организации Объединенных наций (ООН), в Европе расположены 44 страны, с совокупным населением в 745 миллионов человек. В большинстве этих государств уровень ВВП на одного жителя превышает средний мировой показатель.

Источник: Unsplash

Люксембург

Внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения по ППС — это один из показателей, при помощи которого можно проанализировать экономическую ситуацию в той или иной стране. В Люксембурге этот показатель составлял 150 772 $⁣ в 2024 году.

Средняя месячная зарплата с учетом ППС (паритета покупательской способности) составляла 8165 $⁣ в 2023 году.

В маленьком герцогстве проживает всего 700 тысяч человек. Высокий уровнень ВВП обеспечивается за счет размещения в стране европейских штаб-квартир крупных международных корпораций, таких как «Амазон» или «Пэйпэл». Бизнес привлекает относительно низкая ставка комбинированного налога на уровне 25%.

Дополнительное преимущество экономическому благополучию страны дает членство в ЕС, которое обеспечивает доступ к единому европейскому рынку.

Источник: Reuters

Ирландия

ВВП на душу населения по ППС в Ирландии составлял в 2024 году 131 175 $⁣. Средняя месячная зарплата с учетом ППС достигала 4776 $⁣ в 2023 году.

Ирландия добилась высоких экономических показателей за счет того же метода, что и Люксембург: здесь базируются множество трансграничных компаний. Для страны с относительно небольшим населением (5,3 миллиона человек) и размером здесь было оформлено большое количество офисов и юридических структур международных корпораций, в том числе IBM, Intel, «Майкрософт», «Гугл», «Эпл» и других. Это помогло стране привлечь большое количество инвестиций, создать высококвалифицированные рабочие места и создать стабильный налоговый поток.

Также обеспечить инвестиционный климат в стране помогает низкая ставка корпоративного налога — 12,5% для фирм с выручкой менее 750 млн евро. С 2024 года для крупных транснациональных компаний действует минимальная ставка 15%.

Источник: Freepik

Норвегия

ВВП на душу населения по ППС в Норвегии составлял 101 032$⁣ в 2024 году, а средняя месячная зарплата с учетом ППС — 5920$⁣ в 2023 году.

Хотя Норвегия находится всего лишь на 19-м месте в мире по запасам газа и на 22-м — по запасам нефти, их хватает, чтобы обеспечить большой объем этого сырья мировому рынку и обеспечить за его счет благополучие жителей страны.

В стране проживает 5,6 млн человек. Доходы от продажи природных ресурсов на экспорт Норвегия направляла в развитие социальной сферы — здравоохранение и образование. Это привело к формированию высококвалифицированной рабочей силы и развитого внутреннего рынка: со временем сектор услуг и финансы стали обеспечивать 50% ВВП страны. Нефтегазовый сектор стал обеспечивать только 24% ВВП.

Правительство скандинавской страны с 1990 года начало направлять нефтяные доходы в суверенный фонд — официально он называется Государственным пенсионным фондом Норвегии. По состоянию на первый квартал 2025 года стоимость его активов достигла 1,8 трлн долларов. Его деньги используются для поддержки экономики в периоды падения нефтяных цен, диверсификации и обеспечения стабильности государственного бюджета.

Источник: Reuters

Швейцария

ВВП Швейцарии на душу населения по ППС в 2024 году составлял 93 819$, а средняя месячная зарплата с учетом ППС: 4683$⁣ в 2024 году.

Эта альпийская страна лишена выхода к морю и значительных природных ресурсов, что не помешало ей стать одной из самых богатых в мире.

У этого феномена несколько причин:

  • Швейцария сохраняла нейтралитет в мировых войнах, что позволило ей избежать разрушений инфраструктуры, привлекать деньги прямых инвесторов, для которых важна безопасность вложений.
  • Устойчивый швейцарский франк вкупе с нейтральным статусом и благоприятной налоговой политике помогли стране стать одним из финансовых центров мира.
  • Еще один стимул для экономического развития — закон о банковской тайне 1934 года: долгое время он запрещал выдавать банкам информацию о клиентах, даже по запросам иностранных юрисдикций.

В реальном секторе экономики Швейцарии тоже есть сильные стороны: на территории страны размещены штаб-квартиры крупных мировых производителей продуктов питания Nestle, фармацевтический гигант Novartis, часовые компании Rolex, Patek Philippe и Swatch.

Источник: Reuters

Нидерланды

ВВП на душу населения по ППС в Нидерландах составлял в 2024 году 84 218 $⁣, средняя месячная зарплата с учетом ППС — 6324$⁣ в 2023 году.

Развитая инфраструктура позволила Нидерландам стать крупнейшим логистическим хабом Европы. Здесь расположен самый крупный на континенте порт Роттердам и один из главных аэропортов мира — Схипхол. Именно логистика и транспорт обеспечивают стране треть ВВП, значительная часть доходов приходится на реэкспортные операции.

Другой важный экономический фактор для Нидерландов — международная налоговая архитектура. Она позволяет сократить налоги до минимума, делая страну привлекательной юрисдикцией для транснациональных корпораций.

