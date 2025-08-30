Названы пять самых богатых стран Европы

Ирландия добилась высоких экономических показателей за счет того же метода, что и Люксембург: здесь базируются множество трансграничных компаний. Для страны с относительно небольшим населением (5,3 миллиона человек) и размером здесь было оформлено большое количество офисов и юридических структур международных корпораций, в том числе IBM, Intel, «Майкрософт», «Гугл», «Эпл» и других. Это помогло стране привлечь большое количество инвестиций, создать высококвалифицированные рабочие места и создать стабильный налоговый поток.