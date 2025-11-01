Названы профессии с самыми низкими зарплатами

Самые низкие зарплаты в России зафиксированы в сфере производства кожи, одежды и HoReCa. Далее следуют общественно значимые, но низкооплачиваемые отрасли образования и здравоохранения со средними зарплатами в 63 и 72 тысячи рублей соответственно. Верхний сегмент оплаты труда формируют добыча нефти и газа и финансовая деятельность, где среднемесячная зарплата достигает 206−218 тысяч рублей.



Такая отраслевая поляризация заработной платы ведет к нарастанию кадрового дефицита в социально важных сферах. Это объясняет ключевые ориентиры государственной политики, направленной на обновление систем оплаты труда в бюджетном секторе и повышение производительности в трудоемких отраслях. Данные меры призваны сократить разрыв в уровнях зарплат между различными отраслями экономики.