Названы профессии, которые позволяют быстрее всего копить на ипотеку

«Согласно нашим данным, почти каждый третий россиянин (29%) готов продать имеющиеся активы, чтобы приобрести квартиру в столице. Так, ради покупки квартиры в Москве россияне согласны продать дачу, квартиру в другом регионе, автомобиль и другое имущество. Но наиболее популярным остается квартирный trade-in: таким образом можно быстро и выгодно купить новую квартиру с зачетом старого жилья: как правило, застройщики предоставляют дополнительную скидку в размере примерно 1−2% от стоимости квартиры», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки компании.