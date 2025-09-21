Названы профессии, которые позволяют быстрее всего копить на ипотеку

Согласно результатам исследования, которые есть у «Газеты.Ru», сфера науки и образования заняла второе место по скорости накопления на ипотеку: 33% ее представителей собрали нужную сумму менее чем за 5 лет. Немного отстают от них юристы (31%) и маркетологи (25%).
Далее идут работники здравоохранения (8%), банковской и страховой сферы (12%), а также промышленности, включая металлургию, добывающую, легкую и пищевую отрасли (10%).
При этом, как показало исследование, чаще всего для оплаты первоначального взноса приходилось продавать другое имущество представителям науки и образования (98%) и здравоохранения (92%). Высокая доля таких случаев также характерна для работников банков и страхования (88%) и промышленности (70%).
«Согласно нашим данным, почти каждый третий россиянин (29%) готов продать имеющиеся активы, чтобы приобрести квартиру в столице. Так, ради покупки квартиры в Москве россияне согласны продать дачу, квартиру в другом регионе, автомобиль и другое имущество. Но наиболее популярным остается квартирный trade-in: таким образом можно быстро и выгодно купить новую квартиру с зачетом старого жилья: как правило, застройщики предоставляют дополнительную скидку в размере примерно 1−2% от стоимости квартиры», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки компании.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».