Названы последствия выдачи банками справок о счетах россиян следователям

По его мнению, эффективность и справедливость применения этого закона будут напрямую зависеть от качества правоприменительной практики и наличия действенных механизмов контроля за обоснованностью таких запросов со стороны прокуратуры и следственных органов. Экономист призвал обеспечить строгое соблюдение законности, недопущение злоупотреблений и защиту прав граждан от необоснованного вмешательства. Обществу и экспертному сообществу предстоит внимательно следить за тем, как эта норма будет работать на практике после 1 сентября, чтобы баланс между интересами безопасности и защитой частной жизни граждан был соблюден, предупредил Мосягин.