Названы отрасли с самым высоким спросом на персонал в России

«Вот так выглядит топ-10 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал: первое место — ритейл (больше всего вакансий), второе — промышленность и производство, третье — строительство, проектирование и недвижимость», — выяснили аналитики сервиса, изучив собственную базу вакансий.
Четвертое место заняла отрасль, связанная с перевозками, в том числе грузовыми (транспорт, логистика, склад и ВЭД), а на пятом одновременно разместились туризм, гостиницы, а также общественное питание.
Шестую строку заняли IT, интернет, связь и телекоммуникации, седьмую — службы доставки, за ними на восьмом месте расположились медицина и фармацевтика. Девятую строку заняли услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а замыкают рейтинг отраслей с самым высоким спросом на персонал наука и образование.
По заявлению министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сделанному на Всероссийском кадровом форуме в 2025 году, самые экономически востребованные специальности в России — это медсестры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок.