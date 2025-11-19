Названы налоги, которые нельзя оспорить в ФНС

Налоговые долги россиян по новому порядку теперь могут быть списаны с их банковских счетов без решения суда, но только в том случае, если плательщик их не оспаривает. Если он заявит в налоговую службу о несогласии с начисленными суммами, долг не будет списываться до урегулирования спора.