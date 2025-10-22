Названы мегаполисы, где машино-место окупится быстрее всего в 2025 году

Чтобы за счет сдачи в аренду окупить машино-место, купленное в 2025 году, в российских мегаполисах понадобится в среднем 16 лет 1 месяц. При этом по разным миллионникам сроки окупаемости отличаются в 1,6 раза. Это следует из подсчетов «РБК-Недвижимости», сделанных на основе данных «Авито Недвижимости».
Быстрее, чем за 12 лет, машино-место, приобретенное в 2025 году, окупить за счет аренды не удастся ни в одном миллионнике, следует из подсчетов «РБК-Недвижимости».
Самый короткий срок — в Омске: 12 лет и 1 месяц. Здесь купить машино-место можно в среднем за 1,09 млн руб., а арендовать за 7,5 тыс. руб. в месяц.
Не более чем 13 лет займет окупаемость парковочного места еще в двух мегаполисах:
- 12 лет и 3 месяца — в Новосибирске;
- 12 лет и 10 месяцев — в Перми.
Самый длинный срок окупаемости — в Воронеже, где он составляет 19,6 лет. Здесь приобрести машино-место можно в среднем за 1,24 млн руб., а сдать за 5,3 тыс. руб. в месяц.
Не менее 18 лет непрерывной сдачи в аренду потребуется, чтобы окупить машино-место еще в пяти мегаполисах: в Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске и Самаре.
Как считали
Сравнивали актуальную на 2025 год стоимость машино-места в мегаполисах (среднюю как по новостройкам, так и на вторичном рынке) с расходами на аренду парковочного места за год, подсчитанными на основе месячной ставки предложения. Расчеты сделаны при условии, что машино-место сдаваться в аренду будет непрерывно по актуальным на текущий год ставкам.
В Москве, где и средняя цена продажи машино-места (2,14 млн руб.), и средняя арендная ставка (11,8 тыс. руб. в месяц) самые высокие по всем мегаполисам, срок окупаемости — 15 лет 2 месяца. Это почти на год короче среднего по всем миллионникам показателя, который составляет 16 лет 1 месяц.
В мегаполисе с самыми низкими ценами покупки и аренды, Краснодаре (0,81 млн руб. и 3,9 тыс. руб. в месяц), окупить машино-место получится за 17 лет 4 месяца.
Размер машино-места в новостройках
Минимально разрешенный законодательством размер машино-места составляет 5,3 на 2,5 м (то есть, 13,25 кв. м). При этом в новостройках разного класса он может отличаться. Так, по данным bnMAP.pro, в границах Старой Москвы средний размер парковочного места больше минимально разрешенного даже в самых дешевых проектах.
В среднем он составляет:
- 14,8 кв. м — в новостройках комфорт-класса;
- 15,4 кв. м — в новостройках бизнес-класса;
- 17,6 кв. м — в элитных новостройках.
К началу лета 2025 года, по данным bnМAP.pro, машино-места в московских новостройках за год подорожали на 39%. При этом спрос на них за тот же период упал на 27%.