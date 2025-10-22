Ричмонд
Названы мегаполисы, где машино-место окупится быстрее всего в 2025 году

За счет сдачи в аренду в 2025 году машино-место быстрее всего удастся окупить в Омске, Новосибирске и Перми — менее чем за 13 лет. При этом в одном мегаполисе тот же процесс займет 19,6 лет.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы за счет сдачи в аренду окупить машино-место, купленное в 2025 году, в российских мегаполисах понадобится в среднем 16 лет 1 месяц. При этом по разным миллионникам сроки окупаемости отличаются в 1,6 раза. Это следует из подсчетов «РБК-Недвижимости», сделанных на основе данных «Авито Недвижимости».

Быстрее, чем за 12 лет, машино-место, приобретенное в 2025 году, окупить за счет аренды не удастся ни в одном миллионнике, следует из подсчетов «РБК-Недвижимости».

Самый короткий срок — в Омске: 12 лет и 1 месяц. Здесь купить машино-место можно в среднем за 1,09 млн руб., а арендовать за 7,5 тыс. руб. в месяц.

Не более чем 13 лет займет окупаемость парковочного места еще в двух мегаполисах:

  • 12 лет и 3 месяца — в Новосибирске;
  • 12 лет и 10 месяцев — в Перми.

Самый длинный срок окупаемости — в Воронеже, где он составляет 19,6 лет. Здесь приобрести машино-место можно в среднем за 1,24 млн руб., а сдать за 5,3 тыс. руб. в месяц.

Не менее 18 лет непрерывной сдачи в аренду потребуется, чтобы окупить машино-место еще в пяти мегаполисах: в Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске и Самаре.

Как считали

Сравнивали актуальную на 2025 год стоимость машино-места в мегаполисах (среднюю как по новостройкам, так и на вторичном рынке) с расходами на аренду парковочного места за год, подсчитанными на основе месячной ставки предложения. Расчеты сделаны при условии, что машино-место сдаваться в аренду будет непрерывно по актуальным на текущий год ставкам.

В Москве, где и средняя цена продажи машино-места (2,14 млн руб.), и средняя арендная ставка (11,8 тыс. руб. в месяц) самые высокие по всем мегаполисам, срок окупаемости — 15 лет 2 месяца. Это почти на год короче среднего по всем миллионникам показателя, который составляет 16 лет 1 месяц.

В мегаполисе с самыми низкими ценами покупки и аренды, Краснодаре (0,81 млн руб. и 3,9 тыс. руб. в месяц), окупить машино-место получится за 17 лет 4 месяца.

Размер машино-места в новостройках

Минимально разрешенный законодательством размер машино-места составляет 5,3 на 2,5 м (то есть, 13,25 кв. м). При этом в новостройках разного класса он может отличаться. Так, по данным bnMAP.pro, в границах Старой Москвы средний размер парковочного места больше минимально разрешенного даже в самых дешевых проектах.

В среднем он составляет:

  • 14,8 кв. м — в новостройках комфорт-класса;
  • 15,4 кв. м — в новостройках бизнес-класса;
  • 17,6 кв. м — в элитных новостройках.

К началу лета 2025 года, по данным bnМAP.pro, машино-места в московских новостройках за год подорожали на 39%. При этом спрос на них за тот же период упал на 27%.

