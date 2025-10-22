Названы мегаполисы, где машино-место окупится быстрее всего в 2025 году

Сравнивали актуальную на 2025 год стоимость машино-места в мегаполисах (среднюю как по новостройкам, так и на вторичном рынке) с расходами на аренду парковочного места за год, подсчитанными на основе месячной ставки предложения. Расчеты сделаны при условии, что машино-место сдаваться в аренду будет непрерывно по актуальным на текущий год ставкам.