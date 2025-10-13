Названы города-лидеры по уровню зарплат в России

Таким образом, в 20 городах средняя зарплата в первой половине 2025 года была выше 100 тысяч рублей и за прошедший год их количество увеличилось на четыре. Рядом с этой границей находятся Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Эксперты ожидают, что в этих городах уже в ближайший год средние зарплаты превысят 100 тысяч рублей. Как было сказано выше, по итогам первого полугодия 2025 года номинальная начисленная зарплата по крупным и средним предприятиям в среднем по стране составила 106,9 тысячи рублей и только в перечисленных 20 городах ее уровень выше.