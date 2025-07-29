Названы главные жертвы вторичных санкций Трампа против России

По ее мнению, Индия, крупнейший покупатель российской нефти по льготным ценам, может столкнуться с ограничением доступа к американским технологиям и инвестициям, особенно если такие компании, как Reliance, продолжат масштабные поставки. Китай, несмотря на свою экономическую мощь и устойчивость, не застрахован от ответных мер — в частности, от введения пошлин на его экспорт, если США сочтут его поддержку Москвы системной. Что касается Турции и ОАЭ, играющих роль «серых хабов» в транзите российских энергоресурсов, то они рискуют утратить свой статус нейтральных зон. Если их корабли, страховщики и банки попадут под санкции, то это подорвет их позиции как ключевых игроков в международной торговле.