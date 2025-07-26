Названы главные преимущества цифрового рубля

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Цифровой рубль имеет ряд преимуществ. В частности, принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки, рассказал агентству «Прайм» председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.
Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты помимо наличных и безналичных денег.
Развитие платформы цифрового рубля необходимо для:
снижения издержек для граждан, бизнеса и государства при осуществлении платежей и переводов; повышения финансовой доступности; развития конкуренции на платежном рынке; содействия внедрению инновационных продуктов и сервисов участниками финансового рынка; создания новых механизмов для платежей и переводов, в том числе для трансграничных расчетов.
Помимо этого, внедрение цифрового рубля открывает возможности для более эффективного управления государственными финансовыми потоками.
«Принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки. А именно, открытие счетов юридическим и физическим лицам, которые будут называться “кошельки”, будет напрямую в ЦБ», — отметил эксперт.
Как пояснил Диашов, доступ к цифровому кошельку будет максимально простым и удобным. Все операции будут проводиться по единым тарифам, а средства будут надежно защищены.