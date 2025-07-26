Названы главные преимущества цифрового рубля

«Принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки. А именно, открытие счетов юридическим и физическим лицам, которые будут называться “кошельки”, будет напрямую в ЦБ», — отметил эксперт.